CBF detalha tabela das rodadas 19 a 22 do Brasileirão

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta sexta-feira (25) a tabela detalhada das rodadas 19 a 22 da Série A do Brasileirão. Dessa forma, a Diretoria de Competições da entidade apresentou todas as informações. Entre elas, data, horário, local e transmissão das partidas neste período, que vão durar do dia 9 a 31 de agosto.

A 19ª rodada terá início já no dia 9 de agosto com cinco partidas. Já a 20ª rodada terá duração entre 16 e 18 de agosto, enquanto a 21ª será entre 23 a 25. Por fim, a 22ª terá uma maratona de dez jogos em dois dias, sendo sete deles no dia 31. Afinal, entre 1º e 9 de setembro ocorre a Data Fifa com as últimas rodadas das Eliminatórias da América do Sul.

O Brasileirão está na 17ª rodada. O Cruzeiro lidera com 34 pontos, seguido bem de perto pelo Flamengo, com 33. Palmeiras, Bragantino, Botafogo e Bahia completam o G6. Contudo, clubes como Mirassol, Fluminense, Atlético, Internacional e Corinthians estão na beira da zona de classificação para a Libertadores e deixam a disputa mais embolada.

Já na parte de baixo da tabela, quatro times estão na zona de rebaixamento: Santos, Juventude, Fortaleza e Sport. O quarteto está no Z4, mas outros times estão sendo ameaçados também. Afinal, o Vasco, por exemplo, tem a mesma pontuação do Peixe, enquanto o Vitória aparece um pouco acima, com apenas dois de diferença. Assim, mais uma vez, o Brasileirão promete muita emoção até o fim.

Veja a tabela detalhada das rodadas 19 a 22 do Brasileirão:

19ª rodada (9 a 11/8)

09/08 – Flamengo x Mirassol – 18h30

09/08 – São Paulo x Vitória – 18h30

09/08 – Bragantino x Internacional – 18h30

09/08 – Fortaleza x Botafogo – 20h30

09/08 – Bahia x Fluminense – 21h

10/08 – Vasco x Atlético – 16h

10/08 – Cruzeiro x Santos – 18h30

10/08 – Grêmio x Sport – 20h30

11/08 – Juventude x Corinthians – 20h

20ª rodada (16 a 18/8)

16/08 – Fluminense x Fortaleza – 16h

16/08 – Ceará x Bragantino – 16h

16/08 – Vitória x Juventude – 18h30

16/08 – Sport x São Paulo – 18h30

16/08 – Corinthians x Bahia – 21h

17/08 – Santos x Vasco – 16h

17/08 – Atlético x Grêmio – 16h

17/08 – Internacional x Flamengo – 18h30

17/08 – Botafogo x Palmeiras – 20h30

18/08 – Mirassol x Cruzeiro – 20h

21ª rodada (23 a 25/8)

23/08 – Fortaleza x Mirassol – 16h

23/08 – Cruzeiro x Internacional – 18h30

23/08 – Grêmio x Ceará – 21h

24/08 – Bragantino x Fluminense – 11h

24/08 – Vasco x Corinthians – 16h

24/08 – Bahia x Santos – 16h

24/08 – Juventude x Botafogo – 18h30

24/08 – São Paulo x Atlético – 20h30

25/08 – Palmeiras x Sport – 19h

25/08 – Flamengo x Vitória – 21h

22ª rodada (30 a 31/8)

30/08 – Ceará x Juventude – 16h

30/08 – Botafogo x Bragantino – 18h30

30/08 – Cruzeiro x São Paulo – 21h

31/08 – Flamengo x Grêmio – 16h

31/08 – Santos x Fluminense – 16h

31/08 – Corinthians x Palmeiras – 18h30

31/08 – Mirassol x Bahia – 18h30

31/08 – Vitória x Atlético – 18h30

31/08 – Internacional x Fortaleza – 20h30

31/08 – Sport x Vasco – 20h30

