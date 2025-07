Volta Redonda x Vila Nova: onde assistir, escalações e arbitragem

O Estádio Raulino de Oliveira será palco de um confronto de opostos na Série B neste domingo (27). O Volta Redonda enfrenta o Vila Nova às 16h (horário de Brasília). A partida coloca frente a frente uma equipe que luta desesperadamente contra a zona de rebaixamento e outra que briga por uma vaga no G-4.

O duelo é crucial para os dois lados da tabela. Para o Volta Redonda, que está na penúltima colocação, a vitória em casa é uma obrigação para tentar sair do Z-4. Já para o Vila Nova, que vive grande fase e está a apenas dois pontos da zona de acesso, os três pontos fora de casa podem significar a entrada no G-4 ao final da rodada.

Onde assistir

A partida terá transmissão exclusiva pelo serviço de streaming Disney+.

Como chega o Volta Redonda

O Volta Redonda chega para a partida em um momento de grande necessidade e buscando regularidade. A equipe está na penúltima posição do campeonato, a apenas um ponto de deixar a zona de rebaixamento. Portanto, o time da casa trata o jogo como uma final e aposta na força de sua torcida para conquistar um resultado positivo.

Para este confronto, o técnico Rogério Corrêa não tem novos desfalques. A boa notícia é o retorno do zagueiro Gabriel Bahia, que cumpriu suspensão e reforça o sistema defensivo. No entanto, a atuação na última partida não agradou, e o treinador pode fazer mudanças na equipe titular para buscar a vitória.

Como chega o Vila Nova

O Vila Nova chega a Volta Redonda vivendo uma fase espetacular e com o moral elevado. A equipe goiana está invicta há cinco rodadas, com três vitórias e dois empates nesse período. Além disso, o Tigre está na sétima posição, a apenas dois pontos da Chapecoense, primeira equipe no G-4, o que torna a vitória fundamental para as ambições de acesso do clube.

Por fim, o técnico Luizinho Lopes deve manter a base do time que venceu o CRB na última rodada. Apesar de ter o desfalque do zagueiro Tiago Pagnussat, suspenso, o treinador ganha os reforços do volante Igor Henrique e do atacante Júnior Todinho. Com isso, a equipe se fortalece para buscar mais um grande resultado fora de casa.

VOLTA REDONDA X VILA NOVA

Campeonato Brasileiro Série B – 19ª rodada

Data e horário: 27/7/2025 (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)

VOLTA REDONDA: Jean Drosny; Jhonny, Gabriel Pinheiro, Gabriel Bahia e Sánchez; Pierre, André Luiz, Raí e PK; MV (Matheus Lucas) e Ítalo. Técnico: Rogério Corrêa.

VILA NOVA: Halls; Elias, Weverton, Walisson Maia e Willian Formiga; João Vieira, Arilson e Dodô; Gustavo Pajé, Gabriel Poveda e Bruno Xavier. Técnico: Luizinho Lopes

Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA)

Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Daniella Coutinho Pinto (BA)

VAR:Vinicius Furlan (SP)

