Barcelona acerta a venda do atacante Pau Víctor para o Braga, de Portugal

O Barcelona oficializou a venda de mais um de seus jovens jogadores. O atacante Pau Víctor, de 22 anos, foi negociado com o Sporting de Braga, de Portugal. O acordo definitivo entre os clubes, aliás, foi selado nesta sexta-feira (25). A transferência do jovem, portanto, representa um bom negócio financeiro para o time espanhol. O jogador, inclusive, já realizou os exames médicos em seu novo clube.

O clube português confirmou os valores da operação em seu comunicado. O Braga pagará 12 milhões de euros fixos (cerca de R$ 78,6 milhões). O valor, contudo, pode aumentar em mais 3 milhões de euros (R$ 19,6 milhões) por meio de bônus. O novo contrato de Pau Víctor, por sua vez, será válido até 2030. Sua multa rescisória foi fixada em 50 milhões de euros (R$ 327,5 milhões).

Trajetória de Pau Víctor no Barcelona

A passagem de Pau Víctor pelo time principal do Barcelona foi bastante curta. Os catalães o compraram em definitivo no início da temporada, após se destacar no Barça Atlètic. Na época, o clube catalão pagou 3 milhões de euros (R$ 19,6 milhões) ao Girona por ele. O Girona, inclusive, manteve 30% do lucro de uma futura venda e também lucrará.

Na sua única temporada na equipe principal, o atacante teve um papel secundário. Sob o comando do técnico Hansi Flick, ele disputou 29 partidas oficiais. Na maioria delas, no entanto, o jogador saiu do banco de reservas. No total, mesmo com poucos minutos, ele marcou dois gols e deu uma assistência.

Sem dúvida, todos viram a transferência como positiva para todos os lados. O Barcelona consegue um alívio financeiro importante com a venda do atleta. Já Pau Víctor, por outro lado, terá a chance de crescer em sua carreira. No Braga, ele poderá ter mais minutos e a chance de disputar a Champions League.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Tw itter, Instagram e Facebook.