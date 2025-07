Mirassol x Vitória: onde assistir, escalações e arbitragem

A 17ª rodada do Brasileirão começa neste sábado (26) com um confronto entre equipes em situações bem distintas. O Mirassol recebe o Vitória às 18h30 (horário de Brasília), em sua casa. A partida coloca frente a frente o time sensação do campeonato, na sétima posição, contra uma equipe que luta para não voltar à zona de rebaixamento.

O duelo testa o momento de cada time. O Mirassol, invicto há sete jogos e com três vitórias seguidas em casa, quer manter a fase espetacular para se aproximar do topo da tabela. Já o Vitória, que está na 15ª posição, precisa se recuperar de um resultado frustrante na última rodada para não correr o risco de voltar a figurar entre os quatro últimos.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Premiere (Pay-Per-View).

Como chega o Mirassol

O Mirassol chega para a partida vivendo uma fase excelente e com a confiança em alta. A equipe está na sétima posição do campeonato e defende uma invencibilidade de sete partidas. Além disso, o Leão Caipira é muito forte em casa, onde venceu seus últimos três jogos, e aposta nesse retrospecto para buscar mais um grande resultado.

Apesar do bom momento, o técnico Rafael Guanaes terá que lidar com um desfalque de peso. O meia Danielzinho, destaque do time, está suspenso. Os atletas PH e Luiz Otávio também estão fora, por lesão. Por outro lado, a equipe conta com os retornos de João Victor e Lucas Ramon, que ficam novamente à disposição.

Como chega o Vitória

O Vitória chega a Mirassol buscando se recuperar de um resultado muito frustrante. A equipe está na 15ª posição, ainda ameaçada pela zona de rebaixamento. Na última rodada, o time sofreu um gol no último lance e empatou com o lanterna Sport, o que abalou a confiança do elenco. Agora, o Leão da Barra precisa de um bom resultado fora de casa para não se complicar.

O técnico Fábio Carille também tem seus próprios problemas para escalar a equipe. São três desfalques confirmados por lesão: Jamerson, Kauan e Neris. A boa notícia para o treinador, no entanto, é que Osvaldo e Thiago Couto estão de volta e ficam disponíveis para o confronto, aumentando as opções para esta difícil partida fora de casa.

MIRASSOL X VITÓRIA

Campeonato Brasileiro – 17ª rodada

Local: Estádio Campos Maia, em Mirassol (SP)

Data e Hora: 26/07/2025, às 18h30 (horário de Brasília)

MIRASSOL: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Gabriel, Yago Felipe e Neto Moura; Alesson, Negueba e Chico da Costa. Técnico: Rafael Guanaes

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Lucas Halter, Zé Marcos e Maykon Jesus; Gabriel Baralhas, Willian Oliveira e Matheuzinho, Erick, Lucas Braga e Renato Kayzer. Técnico:Fábio Carille

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

Auxiliares: Bruno Raphael Pires (GO) e Luiz Claudio Regazone (RJ)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

