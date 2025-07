Gabi Portilho enaltece atuação do Brasil com uma a menos: ‘Estou orgulhosa’

Gabi Portilho terminou o jogo contra a Colômbia no sacrifício - (crédito: Foto: Lívia Villas Boas/CBF)

O Brasil terminou a sua participação na fase de grupos da Copa América de forma dramática. Na noite desta sexta-feira (25), a Seleção empatou sem gols contra a Colômbia, depois de ter a goleira Lorena expulsa logo no começo do jogo, e garantiu a liderança do Grupo B.

Atuando no sacrifício nos minutos finais, a atacante Gabi Portilho celebrou a atuação da equipe por conta das circunstâncias da partida. A jogadora destacou que o time teve uma grande entrega para compensar a desvantagem numérica e pontuou que o Brasil conseguiu ter as melhores oportunidades.

“Jogo difícil, confronto direto e clássico, mas estou feliz e orgulhosa do que a gente fez hoje. Jogamos muito tempo com uma a menos praticamente o jogo inteiro, a gente se dedicou, a gente correu e tivemos as melhores oportunidades de gol, infelizmente não conseguimos fazer”, lamentou.

Na disputa por uma vaga na grande final, o Brasil encara o Uruguai na semifinal. Portilho espera que a Seleção consiga descansar após a partida eletrizante contra as colombianas e enfatizou que a equipe conseguiu o objetivo inicial, que era a classificação na liderança do grupo.

“Agora é descansar e pensar na semifinal, e consertar o que precisamos melhorar. Mas saímos com a cabeça erguida. Conseguimos o objetivo, que era terminar em primeiro no Grupo B”, ressaltou.

