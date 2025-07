Scout do Botafogo não dá ponto sem nó ao contratar Danilo

Como bom apreciador de entrevistas coletivas, posso cravar que a de apresentação do volante Danilo é uma das melhores que passaram pelo Estádio Nilton Santos neste recorte de um ano de cobertura in loco do Mais Tradicional. O novo reforço do Botafogo não é nada verborrágico e tampouco tímido nas palavras. Estaciona no meio-termo. Autêntico talvez seja o melhor adjetivo para definir o desempenho do camisa 35 diante dos profissionais de imprensa, nesta sexta-feira (25), no Colosso do Subúrbio. Uma resenha humorada, leve e sem polêmicas com o novo cabeça de área do Fogão. O mais importante, no entanto, é o brilho no olhar do rapazote baiano de 24 anos. Com humildade, mas também com ambição, o ex-atleta do Palmeiras transmitiu a melhor impressão possível ao botafoguismo.

Na reposição de Gregore, o scout do Botafogo não deu ponto sem nó. Primeiro, pelo timing. Anunciá-lo dois dias depois da despedida de um ídolo é um tiro certeiro para acalmar os corações inquietos dos torcedores. Depois, Danilo é menos pitbull e mais jogador. Ou seja, conta com mais recursos do que o antecessor. Desarma tão bem quanto o cão de guarda do Al-Rayyan (QAT), mas se livra com mais facilidade da pressão, com drible, visão de jogo e chegada ao ataque. Por fim, desta vez, não há nenhuma sombra do Lyon no caminho. O novo reforço do Glorioso já avisou que não veio para ficar seis meses e meter o pé. Quer escrever a sua história no Mais Tradicional e retomar uma carreira extremamente vencedora interrompida por uma fatalidade (a lesão que o tirou dos gramados durante seis meses).

Nice to meet you, Godfather!

Outro fato que salta aos olhos nesta contratação: Danilo disse que não conversou com John Textor durante as negociações. O volante deve ter, enfim, conhecido o big boss da SAF alvinegra somente quando este invadiu o estúdio da “Botafogo TV” para cumprimentá-lo. Sem Davide Ancelotti, o jogador estaria hoje ainda no Nottingham Forest, a procura de um novo clube e com um ponto de interrogação sobre o futuro. O técnico italiano foi a cereja no bolo para o namoro resultar em casamento. O cupido perfeito por conta do sobrenome associado à Seleção Brasileira.

Botafogo não tem pressa

Outro acerto do Botafogo é a “mini pré-temporada” para o volante, visando, também, o jogo na altitude pelas oitavas de final da Libertadores, em agosto, em Quito, contra a LDU (ECU). Este reles cronista anseia por ver o jogador mais caro da história do Glorioso em campo quanto antes, principalmente pela ausência de Marlon Freitas, neste sábado (26), contra o Corinthians, no Engenho de Dentro, pela rodada 17 do Campeonato Brasileiro. Mas o argumento do clube é incontestável e encerra a discussão. Danilo ainda precisa de tempo para alcançar a condição física ideal e voar dentro das quatro linhas.

Em dois anos, o Botafogo foi de Tchê Tchê a Danilo. Com todo respeito ao jogador que está hoje no Vasco, trata-se de um inegável salto de qualidade. E ainda dizem por aí que o lucro está acima do projeto esportivo no Botafogo. Vai vendo…

*Esta coluna não reflete, necessariamente, a opinião do Jogada10.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.