Cláudia comemora estreia pela Seleção: ‘Um sonho’

Cláudia teve a primeira oportunidade no gol do Brasil - (crédito: Foto: Lívia Villas Boas/CBF)

O empate sem gols do Brasil contra a Colômbia ficou marcado além da partida eletrizante. No duelo que garantiu a classificação da Seleção na liderança do Grupo B da Copa América, a goleira Cláudia realizou sua estreia com a Amarelinha.

A jogadora do Fluminense precisou entrar na partida após a expulsão de Lorena, ainda na primeira etapa. Cláudia não escondeu a alegria e a emoção do momento após a partida e recordou toda a caminhada que passou de Pérola d’Oeste, no interior do Paraná, até chegar à Seleção.

“Feliz pela estreia. Sempre sonhei com isso, de jogar pela Seleção, e a gente está preparada para entrar em qualquer situação. É um sonho. Muita gente duvidou que eu estaria aqui. Trabalhei, sofri, foi um ano até meio difícil para mim, mas superei tudo isso e fiz uma boa estreia”, celebrou.

Nas semifinais, o Brasil encara o Uruguai, na disputa por uma vaga na final. Com a suspensão de Lorena, Cláudia disputa com Camila quem terá a preferência de Arthur Elias para começar a partida decisiva da próxima terça-feira (29).

