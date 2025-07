Marta comenta jogo complicado do Brasil no empate contra a Colômbia

O Brasil terminou a fase de grupos da Copa América Feminina na liderança do Grupo B. Na noite desta sexta-feira (25), a Seleção empatou sem gols contra a Colômbia em um jogo complicado e com desvantagem dentro de campo, já que Lorena foi expulsa ainda no primeiro tempo.

A craque Marta, que entrou ao longo da segunda etapa, afirmou que sabia que o jogo seria assim. A jogadora enalteceu que a Seleção conseguiu manter o seu estilo mesmo com uma a menos e ainda quase conseguiu sair com a vitória.

“Jogo duro, a gente sabia que seria assim. Infelizmente, perdemos uma das nossas atletas no começo do jogo, mas o Brasil é isso, não importa a dificuldade, a gente não mudou a postura e a maneira de jogar. Desde o início, buscamos a vitória, obviamente as dificuldades foram crescendo, por conta de uma jogadora a menos. A gente tentou e tivemos chances”, pontuou.

Na reta final, a craque teve que usar sua experiência para acalmar as colegas. Yaya sofreu uma bolada no olho e quase deixou o jogo por conta de um problema na visão. Marta relatou que a companheira estava nervosa e que passou por uma situação de jogo.

“O que aconteceu com a Yaya eu já passei. Ela estava nervosa, a bola bateu no olho dela e ela não está enxergando bem. Daqui a pouco vai estar tudo certo. Eu falei com ela, o médico falou com ela também, as meninas também Isso é uma situação de jogo que acontece, mas vai dar tudo certo e ela não vai ter nada”, destacou.

