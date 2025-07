Torcedores fundam time após ver clube do coração ser rebaixado para a 8ª divisão

Decepcionados com a crise financeira que atingiu em cheio o clube do coração, os torcedores do Boavista não pensaram duas vezes e resolveram fundar o próprio time para fazer bonito dentro de campo. O Panteras Negras Footballers Club teve nesta sexta-feira a apresentação dos uniformes e a cerimônia de posse da diretoria na sede da organizada Panteras Negras, ao lado do Estádio do Bessa, na cidade do Porto. Porém, segundo os idealizadores, o projeto tem como objetivo apoiar o Boavista, e não atuar como concorrente.

O presidente do Panteras Negras FC, Nuno Fonseca, líder da organizada do mesmo, diz ter realizado um sonho com a concretização deste projeto. “O Boavista, infelizmente, vai precisar dos Panteras Negras no momento mais difícil da sua história (…) Vamos provar que uma organizada é mais do que um grupo de marginais”, afirmou.

A nova equipe atuará na 1ª Divisão da Associação de Futebol do Porto (AFP), o último nível do futebol distrital (o equivalente à 8ª divisão). Coincidentemente é o mesmo campeonato que o Boavista disputará, já que a parte social do clube se desvencilhou da SAD (correspondente à SAF no Brasil).

A SAD do Boavista – dona de 90% do futebol – , que deveria disputar a Segunda Liga na temporada 2025/26 após ter sido rebaixada, não conseguiu apresentar garantias financeiras. Assim, não obteve licença para disputar a Liga 3 ou o Campeonato de Portugal, respectivamente terceira e quarta divisões. O time vai jogar a Liga Pro da AFP, o que corresponde à quinta divisão do Campeonato Português.

