Inter x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem

Reta final do primeiro turno do Brasileirão chegando. E, neste domingo (27/7), o Inter recebe o Vasco, às 18h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em jogo válido pela 17ª rodada. 100% desde o retorno após a paralisação do futebol para o Mundial de Clubes, o Colorado surge em décimo, com 20 pontos, e já vê o G-6 cada vez mais de perto. O Cruz-Maltino, porém, vem em crise: ainda não ganhou em quatro partidas após a volta do futebol. Vejamos como chegam os rivais.

Onde assistir

O jogo terá transmissão da Record pela TV aberta, do Premiere no sistema de Pay-per-view e pela CazéTV no YouTube.

Como chega o Inter

O Inter ainda está 100% nos três jogos que realizou após o fim do Mundial de Clubes. Bateu, no próprio Beira-Rio, Vitória e Ceará, respectivamente – ambos por 1 a 0. Depois, na última quarta-feira (23/7), derrubou o Santos em plena Vila Belmiro: 2 a 1. Apesar das atuações não terem encantado, o Colorado pegou o elevador no Brasileirão, subindo para a décima posição. Já está, assim, a cinco pontos do G-6.

O principal problema do técnico Roger Machado é a ausência do zagueiro Vitão, suspenso. Ele levou o terceiro cartão amarelo diante do Peixe e, dessa forma, cumprirá suspensão automática. Mercado, que está há dez meses sem entrar em campo por uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo, é o favorito a compor a zaga com Victor Gabriel. As outras alternativas para o comandante são Clayton Sampaio e Juninho. Contudo, a primeira opção ainda não se consolidou na hierarquia. Já o segundo é canhoto, bem como o outro titular.

O DM do Inter, no entanto, segue lotado: Bruno Gomes, Lucca, Fernando, Ivan, Ricardo Mathias, Óscar Romero, Ronaldo e Vitinho estão todos fora de ação.

Como chega o Vasco

Ainda em crise pela ausência de vitórias desde o término do Mundial de Clubes – quatro jogos, com duas derrotas e dois empates -, o Vasco buscará surpreender como fez em 2024 no Beira-Rio. Na ocasião, o Colorado recebeu o Cruz-Maltino no retorno a seu estádio após mais de dois meses fechado por conta das enchentes em Porto Alegre. Com gols de Adson e Lyncon, porém, a equipe carioca voltou para o RJ com três pontos na conta: 2 a 1. Atualmente, duas das quatro partidas citadas foram pelo Brasileirão: derrota para o Botafogo (2 a 0) e empate com o Grêmio (1 a 1) – ambos como mandante.

Para este jogo, Fernando Diniz é outro que terá seu zagueiro pela direita como desfalque. Afinal, João Victor também levou o terceiro cartão amarelo – em empate contra o Grêmio – e desfalcará a equipe. Hugo Moura, titular pelo lado esquerdo pela ausência de Lucas Freitas contra o Independiente del Valle (EQU), em empate por 1 a 1, pode entrar em seu lugar. GB e Coutinho seguem fora de ação por estarem se recuperando de lesões, bem como Adson.

Há boas notícias, no entanto. Freitas, recuperado de gripe, que o tirou da partida que custou a eliminação do Vasco na Sul-Americana, voltará à equipe pelo lado esquerdo. Este setor será encorpado por Lucas Piton, que cumpriu suspensão contra os equatorianos, na última terça (22/7), e volta à titularidade na lateral.

INTER X VASCO

Campeonato Brasileiro – 17ª rodada

Data e horário: 26/07/2025 (sábado), às 18h30 (de Brasília)

Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

INTER: Rochet; Aguirre, Mercado, Victor Gabriel e Bernabei; Bruno Henrique, Thiago Maia e Alan Patrick; Wesley, Carbonero e Borré . Técnico: Roger Machado.

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Hugo Moura (Maurício Lemos), Lucas Freitas e Lucas Piton; Jair, Tchê Tchê, Rayan, Nuno Moreira e David; Vegetti. Técnico: Fernando Diniz.

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Daniel Luís Marques (SP)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

Onde assistir: Record, Premiere e CazéTV

