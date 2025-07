Flamengo x Atlético: onde assistir, escalações e arbitragem

O Flamengo recebe o Atlético-MG, às 20h30 (de Brasília), no Maracanã, na partida que fecha a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time de Filipe Luís chega para o jogo embalado por duas vitórias seguidas, e agora tentará a “trinca” para seguir na briga pela liderança. O Galo, por outro lado, perdeu seus últimos dois compromissos no Brasileirão e tentará a reabilitação no Maracanã.

A partida deste domingo marcará o início de uma “maratona” de duelos entre Flamengo e Atlético, já que os gigantes também vão duelar nos próximos dias pelas oitavas da Copa do Brasil.

Onde assistir

A partida entre Flamengo e Atlético, pela 17ª rodada do Brasileirão, aliás, terá a transmissão do Sportv e Premiere.

Como chega o Flamengo

Na caça pelo líder Cruzeiro, o Flamengo vem de duas grandes vitórias no Brasileirão. Primeiro, bateu o Fluminense por 1 a 0 em clássico no último fim de semana. Já na quarta, visitou o Bragantino e garantiu os três pontos com a vitória de virada por 2 a 1. Com um jogo a menos por disputar o Mundial de Clubes, o Rubro-Negro, portanto, se encontra a um ponto atrás do Cruzeiro, que entra na rodada para receber o Ceará, também no domingo.

Dentro de campo, o Fla, portanto, não terá os lesionados Pulgar, Alex Sandro, Ayrton Lucas, Michael, Plata e Danilo. De la Cruz, aliás, foi liberado para viajar ao Uruguai e também desfalca, enquanto Wesley foi vendido à Roma e não defende mais o clube.

Como chega o Atlético

Com semana agitada nos bastidores, em que diversos jogadores notificaram o clube extrajudicial por conta de salários atrasados, o Atlético-MG aparou as arestas e, na medida do possível, chega para o duelo com o ambiente tranquilo. O Galo também se classificou para as oitavas de final da Sul-Americana, vencendo o Bucaramanga nos pênaltis, na quinta-feira (24).

Com relação ao time, o Galo não terá Lyanco, suspenso pelo terceiro amarelo, e Dudu, que cumpre gancho do STJD. No departamento médico, o time tem, aliás, Guilherme Arana, Iseppe, Patrick, Cadu e Caio Maia.

FLAMENGO x ATLÉTICO

Campeonato Brasileiro – 17ª rodada

Data-Hora: 27/7/2025 (domingo), às 20h30 (de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Onde assistir: Sportv e Premiere

FLAMENGO: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Viña; Evertton Araújo (Allan), Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo, Everton Cebolinha (Wallace Yan) e Bruno Henrique (Pedro). Técnico: Filipe Luís.

ATLÉTICO:Everson; Natanael, Rômulo (Iván Román), Júnior Alonso e Caio Paulista; Alan Franco, Gabriel Menino, Igor Gomes e Gustavo Scarpa; Hulk e Rony. Técnico: Cuca.

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Alex dos Santos (SC)

VAR: Márcio Henrique de Góis (SP)

