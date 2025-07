Flamengo ultrapassa R$ 500 milhões em vendas na temporada

O Flamengo se mostra agressivo na busca por reforços nesta janela de transferências, porém também viu saídas no elenco. Assim, os cofres do clube estão robustos. O Rubro-Negro, afinal, comunicou que já arrecadou 80 milhões de euros (cerca de R$ 520 milhões) em 2025 com a venda de jogadores.

Os principais negócios envolveram o zagueiro Fabrício Bruno, negociado por 7 milhões de euros (R$ 44 milhões na época). O jogador está no Cruzeiro ao lado do atacante Gabigol. O Flamengo, aliás, recebeu o dinheiro à vista desta negociação. O acordo aconteceu no início da temporada pela primeira janela de transferência.

O volante Gerson, que foi para o Zenit, saiu por 25 milhões de euros (R$ 160 milhões). Assim como na saída do zagueiro Fabrício Bruno, o dinheiro foi à vista, já que o clube russo realizou o pagamento da multa rescisória do “Coringa”.

Na última sexta-feira (25), o Flamengo acertou a venda do lateral-direito Wesley. A transferência rendeu 25 milhões de euros fixos (mais de R$ 160 milhões), com mais 5 milhões de euros (cerca de R$ 33 milhões) de bônus. Assim, a venda entra para o top3 das maiores da história do clube. Ele está atrás apenas de Vini Jr e Paquetá no ranking.

Por fim, outro nome que impulsionou o valor total foi o meia Alcaraz, vendido por 15 milhões de euros (R$ 97 milhões), com possibilidade de mais 3 milhões de euros (cerca de R$ 20 milhões) em metas. Contratado em agosto do ano passado, o argentino disputou apenas 19 jogos oficiais pelo clube carioca, com três gols e duas assistências.

Foco nas contratações

O montante, afinal, destaca a força do clube no mercado e deve contribuir para novos investimentos no elenco rubro-negro. O Flamengo já contratou Saúl, Samuel Lino e Emerson Royal. O meia Carrascal, do Dínamo de Moscou, está mais perto de fechar. Antes deles, o Fla acertou a contratação de Jorginho, que foi reforço do time já no Mundial de Clubes.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.