Cruzeiro x Ceará: onde assistir, escalações e arbitragem

Cruzeiro e Ceará se enfrentam neste domingo (27), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 16h, no estádio do Mineirão. O time celeste busca manter a liderança da competição após o empate com o Corinthians no meio da semana.

Onde assistir

O canal Premiere transmite a partida ao vivo.

Como chega o Cruzeiro

Líder do Brasileirão, o time comandado por Leonardo Jardim viu sua vantagem na ponta cair para apenas um ponto após empatar com o Corinthians, em Itaquera. Para o duelo deste domingo (27), o técnico português conta com os gols de Kaio Jorge para tentar superar o Ceará. O atacante já marcou 12 vezes na competição.

Nos últimos cinco jogos, o Cruzeiro venceu três e empatou dois.

Como chega o Ceará

A equipe nordestina, sob o comando de Léo Condé, visita o Mineirão em busca de, pelo menos, um empate. Nos últimos cinco compromissos, o time venceu apenas um e perdeu os outros quatro. Pedro Raul é a principal esperança de gols. Na tabela, o Ceará ocupa a 13ª posição, com 18 pontos. A única dúvida da equipe está na lateral direita, entre Rafael Ramos e Fabiano Souza.

CRUZEIRO x CEARÁ

Campeonato Brasileiro Série A – 17ª rodada

Data-Hora: 27/7/2025, às 16h (de Brasília)

Local: Mineirão,Belo Horizonte (MG)

CRUZEIRO: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim

CEARÁ: Bruno Ferreira; Rafael Ramos (Fabiano Souza), Marllon, Willian Machado e Nicolas; Fernando Sobral, Diego, Matheus Araújo e Lucas Mugni; Galeano e Pedro Raul. Técnico: Léo Conde

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.