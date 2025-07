Messi fica irritado com suspensão por ausência em jogo festivo da MLS

Lionel Messi ficou irritado com a suspensão imposta pela MLS após não participar do Jogo das Estrelas, segundo revelou Jorge Mas, principal proprietário do Inter Miami. A punição, inclusive, também atingiu o lateral Jordi Alba, impedindo ambos de atuarem na partida contra o Cincinnati, este sábado (26).

“Ele está extremamente chateado, como era esperado. Espero que não tenha consequências a longo prazo e que não cause impacto na renovação (de contrato). Isso terá um impacto no entendimento dos jogadores sobre o funcionamento das regras da liga? Certamente”, afirmou Mas.

O clube da Flórida, assim, optou por preservar seus atletas principais do jogo festivo realizado na quarta-feira (23), em Austin (Texas), por causa da maratona de jogos. Torcedores e jornalistas elegeram Messi e Alba para disputar o All-Star Game pela equipe da MLS, que venceu a seleção da liga mexicana por 3 a 1.

“É uma loucura. Esse tipo de evento é ótimo para a liga. Mas não pode ser realizado em datas oficiais, durante a semana, especialmente com a programação que temos. Há clubes que precisam jogar 48 horas depois desse jogo. Não há descanso suficiente para os jogadores”, disse o técnico Javier Mascherano, técnico e compatriota de Messi.

