Inter Miami anuncia a contratação por empréstimo de De Paul

Em busca de um elenco mais competitivo e de manter Lionel Messi no clube após o fim do contrato, o Inter Miami oficializou nesta sexta-feira a contratação de Rodrigo de Paul. O meia de 31 anos, que estava no Atlético de Madrid, chega por empréstimo até o fim da atual temporada da Major League Soccer (MLS), com possibilidade de compra definitiva até 2029.

Companheiro de Messi nas conquistas da Copa América e da Copa do Mundo, De Paul se junta ao grupo comandado por Gerardo Martino. Ele se junta a nomes de peso, como Suárez, Jordi Alba e Busquets. Em sua apresentação, o jogador argentino destacou a ambição do novo desafio.

Ready. Set. Go. ???? pic.twitter.com/0hgoL6ChnM — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 26, 2025

“O que me traz ao Inter Miami é o desejo de competir, conquistar títulos (…) É um clube que está se moldando para ser grande, para ter uma longa história”, disse.

O jogador já está nos Estados Unidos e aguarda a liberação do visto de trabalho para poder estrear. A apresentação oficial ao torcedor está prevista para este sábado (26), antes da partida contra o Cincinnati, no Chase Stadium, em Fort Lauderdale.

