Ex-Botafogo, Lucas Perri deixa a França e vai defender o Leeds

O mercado de transferências continua agitado no Brasil e no mundo. Neste sábado (26), o Lyon, da França, acertou a venda do goleiro Lucas Perri para o Leeds, da Inglaterra. O clube inglês retornou recentemente à Premier League.

O Leeds vai pagar cerca de 23 milhões de euros (aproximadamente R$ 150 milhões) pelo goleiro. No Lyon desde 2024, Perri já foi convocado para a Seleção Brasileira, disputou 49 partidas, mas não conquistou títulos. O Botafogo não receberá nenhuma compensação financeira pela negociação, embora houvesse um acordo anterior prevendo essa possibilidade. Recentemente, o clube francês adquiriu os 50% restantes dos direitos do atleta, o que tirou o Alvinegro da divisão percentual.

Leia mais: Após negócio com o Lyon, Botafogo não receberá por venda de Lucas Perri ao Leeds

Revelado pelo São Paulo, onde teve poucas oportunidades, Perri já atuou na Inglaterra em 2019, quando foi emprestado ao Crystal Palace. No entanto, não chegou a disputar nenhuma partida oficial. Agora no Leeds, a tendência é que ele receba mais chances e mantenha o bom desempenho que teve com o Lyon na França.

Perri pelo Botafogo

Além de São Paulo, Crystal Palace e Lyon, Perri também defendeu o Náutico. No entanto, foi no Botafogo, entre 2022 e 2023, que ganhou projeção nacional e internacional, ao se destacar na equipe que liderou o Brasileirão por boa parte da temporada, mas perdeu força na reta final.

