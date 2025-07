Atlético prioriza chegada de volante, e negocia com Alexsander, ex-Fluminense

A diretoria do Atlético-MG encaminhou a contratação do volante Alexsander, do Al-Ahli, da Arábia Saudita. Se tudo correr como previsto, o atleta de 21 anos, revelado pelo Fluminense, chegará em definitivo ao time mineiro.

Sob o comando de Paulo Bracks, o Galo negocia diretamente com o Al-Ahli e conduz as conversas com agilidade para fechar o negócio. O clube mantém a prioridade na contratação de um volante, já que Rubens segue em tratativas para acertar com o Zenit, da Rússia, e pode deixar o elenco a qualquer momento. A informação é do portal ‘ge’.

Atualmente, além de Rubens, que pode sair, o técnico Cuca conta no elenco com Fausto Vera, Gabriel Menino, Patrick e Alan Franco. No entanto, somente um deles vem se destacando na temporada; os demais têm desempenho abaixo do esperado, reforçando a urgência de reforçar o setor até o fim do ano. O Galo ainda disputa três torneios em 2025.

Números de Alexsander pelo Flu

No ano passado, Alexsander deixou o Fluminense rumo ao futebol saudita por 9 milhões de euros (cerca de R$ 54 milhões à época). Na última temporada pelo Al-Ahli, disputou 17 jogos e deu uma assistência.

