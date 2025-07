De ‘Brasil’, Milan vence Liverpool em amistoso com homenagem a Diogo Jota

Rafael Leão presta homenagem a Diogo Jota ao marcar o gol do Milan no amistoso com o Liverpool - (crédito: Divulgação/AC Milan)

Em um amistoso disputado neste sábado (26), em Hong Kong, o Milan superou o Liverpool por 4 a 2, em um jogo que uniu futebol, nostalgia e emoção. A equipe italiana, inclusive, estreou seu novo uniforme alternativo, com design amarelo e detalhes verdes em alusão ao Brasil, e contou com destaque de Rafael Leão, Loftus-Cheek e Okafor, autor de dois gols.

Apesar de não contar com brasileiros em campo, o visual do Milan remeteu à trajetória de ídolos como Kaká, Cafu e Ronaldinho no clube. O Liverpool empatou com Szoboszlai no primeiro tempo e diminuiu no fim com Gakpo. Mas os italianos foram superiores nos contra-ataques e construíram a vitória diante de quase 50 mil torcedores.

O encontro, inclusive, foi marcado por homenagens a Diogo Jota, jogador do Liverpool que faleceu recentemente em um acidente de carro na Espanha. A equipe inglesa entrou em campo com um patch ‘Diogo J. 20’ no peito, e a torcida formou um mosaico com as iniciais ‘DJ20’.

Ídolo do clube, o ex-jogador escocês Kenny Dalglish ainda depositou uma coroa de flores no gramado. Rafael Leão, amigo e companheiro de Jota na seleção portuguesa, dedicou seu gol ao atacante ao fazer o gesto do número 20 com as mãos. No minuto 20 da partida, os torcedores tomaram o estádio com aplausos em memória ao jogador.

