Botafogo x Corinthians, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Botafogo e Corinthians se enfrentam neste sábado (26/7), às 18h30 (de Brasília), no estádio Nilton Santos, pela 17ª rodada do Brasileiro. O Glorioso é o quinto colocado, com 25 pontos e segue sonhando com a liderança da competição, que hoje pertence ao Cruzeiro. Por outro lado, o Timão está na 11ª posição, com 20 pontos somados, mas vive um momento turbulento fora de campo, além de não vencer há dois jogos. A voz do Esporte transmite este duelo a partir das 17h, com Christian Rafael no comando e na narração.

O clássico entre Alvinegros no Niltão terá Christian Rafael na narração e no comando. Mas a cobertura apresentará ainda as reportagens de Rogério Souza e os comentários precisos de Rodrigo Seraphim. Então, você já sabe: a partir das 17h, clique na arte acima.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.