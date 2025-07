Sport x Santos, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Sport e Santos fazem um confronto de desesperados na Ilha do Retiro. Dentro da zona de rebaixamento, as equipes se enfrentam na noite deste sábado (26), às 18h30, no Recife, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Leão, que ainda não venceu na competição, conseguiu um empate fora de casa contra o Vitória, na última rodada. Os pernambucanos ocupam a última colocação na tabela, com quatro pontos. Já o Peixe vem de duas derrotas seguidas, sendo a última contra o Internacional, dentro de casa, por 2 a 1. O Alvinegro abre a zona de rebaixamento, com 14 pontos, na 17ª colocação.

Este jogo contra com a cobertura a Voz do Esporte, que inicia a sua transmissão a partir das 17h (de Brasilia). Chistian Froede está na narração.

O duelo entre times que estão no Z4 e precisam da recuperação ainda conta com Pedro Fut nos comentários e as reportagens de Raphael Almeida. Clique na arte acima a partir das 17h e acompanhe este duelo.

