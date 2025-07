Fortaleza x RB Bragantino, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Neste sábado (26), o Fortaleza recebe o Red Bull Bragantino às 18h30 (horário de Brasília), na Arena Castelão. O time da casa luta para deixar a zona de rebaixamento. Enquanto isso, o visitante quer encerrar a má fase para voltar a brigar pela liderança. O confronto é marcado pela necessidade de vitória para ambos os lados. O Fortaleza, comandado pelo novo técnico Renato Paiva, quer aproveitar o fator casa para engatar uma recuperação. O time conseguiu estancar uma sequência de derrotas com um empate na última rodada. Já o Red Bull Bragantino, que não vence há três jogos, precisa de um bom resultado para não se distanciar dos primeiros colocados.

A Voz do Esporte cobre este duelo, iniciando a sua transmissão a partir das17h sob o comando de Junior Lampard

Junior Lampard narra a partida. Mas a transmissão da Voz do Esporte ainda conta com Christopher Henrique nas reportagens e Cleyton Santos nos comentários. Não deixe de clicar na arte acima a partir das 17h para acompanhar este jogão.

