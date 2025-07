Palmeiras x Grêmio, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h30

Palmeiras e Grêmio jogam neste sábado (26/7), às 21h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 17ª rodada do Brasileiro. O Verdão é o terceiro colocado, com 29 pontos e segue sua caça ao líder Cruzeiro na tabela. Por outro lado, o Imortal é o 14° colocado, com 17 pontos somados, sendo três a mais que o Santos, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Assim, um triunfo, colocam as duas equipes mais próximas de seus objetivos neste momento. Como não podria deixar de ser, a Voz do Esporte faz a cobertura da partida. E a transmissão começa bem antes, sob o comando de Cesar Tavares, que também estará na narração.

O jogo que fecha o sabadão do Brasileirão terá, além da voz possante de Cesar Tavares, as reportagens de Luiz Gaspar e os comentários de João Miguel Lotufo, a partir das 19h30 (de Brasília).

