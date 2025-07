Federação Indiana cai em golpe e avalia candidaturas falsas de Guardiola e Xavi 

Durante alguns dias, a Federação Indiana de Futebol (AIFF) chegou a considerar nomes de peso como Pep Guardiola e Xavi Hernández para o comando técnico da seleção nacional. No entanto, tudo não passou de um mal-entendido provocado por um e-mail falso.

A confusão começou após o jornal ‘Times of India’ publicar uma entrevista com um diretor da federação, que mencionou o nome de Xavi, ex-treinador do Barcelona, entre os supostos interessados na vaga deixada pelo espanhol Manolo Márquez, que retornou ao comando do FC Goa. Um integrante da comissão técnica, inclusive, teria considerado a candidatura inviável por questões financeiras.

“Recebemos um e-mail que incluía candidaturas de técnicos espanhóis como Pep Guardiola e Xavi Hernández. A autenticidade das informações não pôde ser verificada. Posteriormente, confirmamos que os pedidos não eram genuínos”, informou a AIFF por meio de nota nas redes sociais.

Apesar do engano, a federação levou as candidaturas a sério em um primeiro momento e chegou a incluí-las na triagem técnica. A entidade avaliou mais de 170 nomes e reduziu a lista para apenas três finalistas, cujos nomes ainda não revelou. A escolha do novo treinador deve acontecer antes do início das eliminatórias para a Copa da Ásia, previstas para o outono.

