Grêmio anuncia a contratação de Balbuena

O Grêmio anunciou neste sábado (26) a contratação do defensor paraguaio Fabián Balbuena. Livre no mercado, ele assinou contrato por duas temporadas e retorna ao futebol brasileiro.

Sua última equipe foi o Dínamo de Moscou, da Rússia. Balbuena reforça um setor muito problemático no Grêmio, especialmente após a lesão de Rodrigo Ely no início do Brasileirão e diante da oscilação de outros zagueiros, como Jemerson. Atualmente, sob o comando de Mano Menezes, a equipe costuma utilizar Kannemann e Wagner Leonardo ambos canhotos de origem.

VEJA: Grêmio vai ao mercado para reformular elenco ainda esta temporada

Revelado pelo Cerro Porteño, Balbuena também passou por Rubio Ñu e Nacional, antes de chegar ao Corinthians em 2016. Pelo clube paulista, conquistou o Brasileirão de 2017 e dois títulos estaduais, somando 130 jogos e 11 gols. Em seguida, defendeu o West Ham, da Inglaterra, até 2021, quando se transferiu para o futebol russo.

Grêmio em 2025

Em 2025, o Grêmio disputará a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Já neste sábado, o time entra em campo para enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque. Em 14º lugar, com 17 pontos, o Tricolor luta para se afastar da zona de rebaixamento. Além de Balbuena, o clube já contratou o volante Alex Santana e o atacante Carlos Vinícius.

