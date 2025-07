CBF altera data de Palmeiras x Corinthians pela Copa do Brasil

A CBF alterou a data do segundo e decisivo jogo entre Palmeiras e Corinthians pela Copa do Brasil. Agora, o derby será jogado no dia 6 de agosto, uma quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

O jogo de ida do mata-mata será na próxima quarta-feira (30), às 21h30, na Neo Química Arena. Os dois clubes entraram na terceira fase da competição por estarem na disputa da Libertadores. Enquanto o Palmeiras eliminou o Ceará, o Corinthians deixou para trás o Novorizontino.

No entanto, o Timão não conseguiu chegar à fase de grupos da competição. Acabou eliminado pelo América de Cali na pré-Libertadores, caindo, assim, para a Sul-Americana. Aliás, onde o clube do Parque São Jorge também não obteve sucesso.

A classificação vale muito mais do que simplesmente a vaga nas quartas de final da competição. Quem avançar garantirá, ao menos, mais R$ 4,7 milhões em seu bolso. Até o momento, as duas equipes acumulam R$ 6 milhões até aqui por alcançarem as oitavas do torneio.

