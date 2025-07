Vídeo: sem contar com CR7, Jesus estreia com goleada no comando do Al Nassr

Jorge Jesus começou sua trajetória no Al Nassr com uma goleada convincente. A equipe saudita venceu o St. Johann, da Áustria, por 5 a 2, nesta sexta-feira (26), em amistoso de pré-temporada realizado na Áustria.

Mesmo sem contar com Cristiano Ronaldo, o Al Nassr saiu atrás no placar, mas virou o jogo com gols de Sadio Mané, Ghareeb, Simakan, Al Sulaiheem e um gol contra.

Veja o gol de Mané:

? | Goal for AlNassr!

Sadio Mané scored the goal at 25’ ?? pic.twitter.com/0NESAdiFtB — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) July 26, 2025

O próximo compromisso da equipe será um amistoso diante do Toulouse, da França. Na sequência, o Al Nassr fará sua estreia oficial na temporada enfrentando o Al Ittihad, pela Supercopa Saudita.

