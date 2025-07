Fluminense faz proposta para contratar Vitinho, ex-Flamengo

O Fluminense segue em busca de reforços nesta janela de transferências. Um dos nomes cobiçados pelo Tricolor é o do atacante Vitinho, ex-Flamengo, que deixou o Al-Ettifaq, da Arábia Saudita. O jogador, hoje com 31 anos, chegaria sem custos às Laranjeiras por estar sem clube.

O Tricolor havia tentado a contratação de Vitinho antes do Mundial de Clubes. Contudo, o atacante mostrou-se reticente em retornar ao Rio de Janeiro naquele momento. Aliás, um clube da Arábia Saudita também havia feito um contato com o staff do jogador com uma proposta financeira elevada.

Por sua vez, Vitinho não chegaria ao Fluminense como uma reposição ao Jhon Arias, vendido recentemente para o Wolverhampton, da Inglaterra. Para o lugar do colombiano, a diretoria ainda estuda o melhor nome.

A contratação de Vitinho recebeu o aval de Renato Gaúcho, que o comandou no Flamengo em 2021. O período em que tiveram juntos foi um dos que o jogador teve mais destaque pelo Rubro-Negro. Além disso, a versatilidade do atleta agrada à comissão técnica. Afinal, ele pode atuar nas duas pontas e como segundo atacante.

Revelado nas categorias de base do Botafogo, Vitinho passou pelo CSKA Moscou e Inter antes de chegar ao Flamengo em 2018, onde atuou em 214 jogos, com 29 gols e 33 assistências. Conquistou por duas vezes a Libertadores, dois Brasileiros, uma Recopa Sul-Americana e uma Supercopa do Brasil.

