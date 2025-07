Arsenal anuncia a contratação do atacante Gyökeres, ex-Sporting

O Arsenal anunciou a contratação do atacante Viktor Gyökeres, de 27 anos, em uma negociação que se arrastava há mais de um mês. O jogador deixa o Sporting, de Portugal, por 63 milhões de euros (R$ 411,6 milhões) fixos, além de mais 10 milhões de euros (R$ 65,3 milhões) em bônus por metas estipuladas em contrato.

Em seu comunicado nas redes sociais, o Arsenal não divulgou os valores e o tempo de vínculo com o jogador. Contudo, a imprensa inglesa aponta que o sueco assinou contrato por cinco temporadas. Ou seja, até junho de 2030.

“Estamos muito felizes em receber Viktor Gyökeres no clube. A consistência que ele demonstrou em suas atuações e a disponibilidade que ele tem demonstrado têm sido excepcionais, e sua contribuição para os gols fala por si”, afirmou o técnico do Arsenal, Mikel Arteta, ao site oficial do clube.

Gyokeres marcou 54 gols em 52 jogos pelo Sporting na última temporada. O excelente desempenho chamou a atenção de diversos gigantes da Europa, inclusive o Manchester United.

As tratativas com o Arsenal, no entanto, foram conturbadas. O jogador declarou que sairia do Sporting no dia 11 de julho, durante conversa com o presidente Frederico Varandas. Em seguida, não se apresentou junto aos demais companheiros para a pré-temporada, o que gerou protestos da torcida.

Esta é a sexta contratação do Arsenal para a próxima temporada. Anteriormente, os Gunners anunciaram o goleiro Kepa, o zagueiro Cristhian Mosquera, o volante Zubimendi, o meia Norgaard e o atacante Madueke.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.