Grêmio oferece R$ 65 milhões ao Al-Rayyan para contratar Róger Guedes

Róger Guedes é um dos principais nomes do Al-Rayyan - (crédito: Foto: Divulgação / Al Rayyan SC)

O Grêmio apresentou uma proposta pelo atacante Róger Guedes, que atualmente defende o Al-Rayyan, do Qatar. O clube gaúcho tenta comprar o jogador com apoio do candidato à presidência Marcelo Marques.

A proposta do Imortal é de 10 milhões de euros (R$ 65 milhões) fixos, com possibilidade de chegar a 15 milhões de euros (R$ 97,5 milhões) com bônus por metas estipuladas em contrato.

Caso o negócio se concretize por esse montante, será o maior valor pago em uma transferência pelo Grêmio. As conversas entre as partes estão se desenrolando e devem prosseguir nos próximos dias.

No Qatar, Róger Guedes soma 62 participações em gols em 65 jogos do Al-Rayyan. Atualmente, o atacante está na Espanha fazendo pré-temporada e foi titular contra o FC Andorra, em amistoso preparatório.

Para o Tricolor, Róger Guedes é tido como incontestável e chegaria ao clube com o auxílio de Marcelo Marques e Celso Rigo, investidores de mais tempo e envolvidos em chapa para concorrer à eleição à presidência.

Contudo, ao contrário da operação da Arena, o Grêmio teria que ressarcir os empresários com pagamento a longo prazo.

