Biel é relacionado e pode estrear pelo Atlético contra o Flamengo

Recém-contratado, o atacante Biel pode fazer sua estreia pelo Atlético neste domingo (27), contra o Flamengo, no Maracanã, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Afinal, ele está na lista de relacionados do técnico Cuca para o confronto pelo torneio nacional.

Biel teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na última sexta-feira (25) e, assim, está apto para enfrentar os cariocas. Por outro lado, Cuca não poderá contar com Guilherme Arana e Patrick, ambos entregues ao departamento médico.

Quem também não encara o Flamengo é o zagueiro Lyanco, que recebeu o terceiro amarelo contra o Palmeiras, no último fim de semana, e está suspenso. Por outro lado, o lateral Saravia, que não enfrentou o Bucaramanga por conta de infecção respiratória, volta a figurar entre os relacionados.

LEIA MAIS: Atlético prioriza chegada de volante, e negocia com Alexsander, ex-Fluminense

Dudu também segue suspenso após punição do STJD por causa de misoginia contra a presidente do Palmeiras, Leila Pereira.

Neste sábado, o técnico Cuca promoveu um treino tático, seguido atividades de bola parada na Cidade do Galo.

Dessa maneira, o Atlético deve ir a campo com a seguinte formação: Everson; Natanael, Igor Rabello (Iván Roman), Alonso e Caio Paulista; Alan Franco, Gabriel Menino (Igor Gomes ou Fausto Vera) e Gustavo Scarpa; Cuello, Rony e Hulk

Veja a lista de relacionados

Goleiros: Everson e Gabriel Delfin

Laterais: Natanael, Caio Paulista e Saravia

Zagueiros: Igor Rabello, Junior Alonson, Robert, Iván Roman e Victor Hugo

Meio-campistas: Fausto Vera, Alan Franco, Gabriel Menino, Igor Gomes, Gustavo Scarpa e Bernard

Atacantes: Biel, Cuello, Hulk, Isaac, João Marcelo, Junior Santos e Rony

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.