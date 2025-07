Al-Hilal faz proposta milionária por destaque Isak, destaque do Newcastle

O sueco Alexander Isak, do Newcastle, recebeu do Al-Hilal uma proposta para receber 600 mil libras esterlinas semanais (R$ 4,4 milhões). As informações são do jornal inglês “The Guardian”. Lesionado, ele não viajou com o time inglês para a pré-temporada em Singapura. A equipe, aliás, enfrenta o Arsenal neste domingo (27).

Ainda de acordo com a reportagem, outro time interessado no sueco é o Liverpool, mesmo após contratar Ekitiké por R$ 580 milhões. Os Red Devils, aliás, ainda tem outros nomes de peso para o setor ofensivo, como Salah, Chiesa e Gakpo.

Nesta janela, inclusive, o atual campeão inglês trouxe ainda o meia Florian Wirtz e o lateral-direito Frimpong, ambos chegando do Bayer Leverkusen. Por outro lado, o Liverpool deve perder Darwin Nuñez e Luis Diaz, o que faria abrir espaço no elenco para Isak. A diretoria acredita que ele tem desejo de seguir na Europa.

Isak tem 25 anos e começou a carreira no AIK, do seu país natal. Ele passou ainda por Borussia Dortmund, Wilem II e Real Sociedad antes de chegar ao Newcastle em 2022. Dessa forma, ele tem 62 gols e 11 assistências em 109 jogos. Portanto, ele fez parte do histórico time campeão da Copa da Liga Inglesa em 2024/2025, quebrando uma série de 70 anos sem ganhar um título nacional (tirando segunda divisão).

