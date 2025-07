Com Igor Jesus e Jair, Nottingham perde amistoso de pré-temporada

Com as presenças de Igor Jesus e Jair, ambos ex-Botafogo, o Nottingham Forest realizou seu terceiro amistoso de pré-temporada em Portugal, no Estádio São Luís, do Farense. Enfrentou o Fulham e foi mal. Perdeu por 3 a 1. Wilson fez dois gols e Andreas Pereira o outro dos londrinos. Chris Woods descontou no fim.

Igor Jesus entra no segundo tempo

O técnico português Nuno Espírito Santo lançou um Nottingham com reservas no primeiro tempo, incluindo o zagueiro Jair, que fez jogo discreto. Mas sem culpa nos dois gols de Wilson, que fez o Fulham fechar a etapa em 2 a 0. Já Igor Jesus entrou na etapa final, quando o técnico lançou vários titulares. Fez bom jogo. Afinal, puxou ataques e até fez bons passes. Como o que deu para Chris Wood, o astro e goleador do time, que quase marcou. Mas o Fulham ampliou em belo gol de Andreas Pereira. Já no fim, Woods, de cabeça escorando cruzamento da esquerda, fez o gol do Nottingham.

Nottingham e Fulham, próximos jogos

Assim, o Nottingham segue sem vencer na pré-temporada. Afinal, empatou com o Chesterfield e com o Monaco, ambos por 0 a 0, e agora perdeu para o Fulham.

O Nottingham ainda fará os seguintes amistosos antes do início da Premier League: Estoril (30/7), Birmingham (2/8), Fiorentina (5/8) e Al Quadisiya (9/8). Já o Fulham jogará contra Al Ittihad (30/7) e Eintracht Frankfurt (9/8).

A Premier League tem início na semana de 16/8. Fulham estreia fora de casa contra o Brighton. Ná o Nottingham estreia em casa diante do Brentford.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.