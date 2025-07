Palmeiras aplica 11 a 0 em jogo da base

O Sub-20 do Palmeiras aplicou 11 a 0 no Jabaquara, neste sábado (26), na Academia de Futebol 2, em Guarulhos, pela 13ª rodada da primeira fase do Campeonato Paulista da categoria. Os gols das Crias da Academia foram marcados por Heittor (duas vezes), Juan Francisco, Sorriso (duas vezes), Halerandrio e Juan Gabriel (três vezes), Pimenta e André Lucas.

Com o resultado, o Palmeiras chegou aos 31 pontos, na liderança do Grupo 2. O time palestrino já disputou 13 partidas pelo torneio, com dez vitórias, um empate e duas derrotas, somando 53 gols marcados e 11 sofridos. O artilheiro da equipe é Agner, com seis tentos. Na próxima rodada, o time erá pela frente o Sertãozinho, no dia 6 de agosto, às 19h (de Brasília), em Sertãozinho.

O Paulista Sub-20 tem um formato diferente em relação às edições dos últimos anos. Na primeira fase, os 48 clubes são divididos em três grupos com 16 equipes cada. Os times se enfrentam em turno único dentro de suas chaves, e os dez primeiros colocados de cada grupo, além dos dois melhores 11º colocados, avançam para a segunda fase, que será disputada em mata-mata.

O Palmeiras está no Grupo 2, ao lado de Água Santa, Araçatuba, Botafogo-SP, Corinthians, Ituano, Jabaquara, Portuguesa, Referência, Red Bull Bragantino, Rio Claro, Santo André, São Bento, Sertãozinho, União São João e União Suzano.

O Verdão vai em busca do 14º título do Paulista Sub-20. Aliás, conquistou seis das últimas oito edições do torneio. Em 2023, as Crias da Academia sagraram-se campeãs ao baterem o São Paulo, com duas vitórias na final.

Aliás, o time Sub-20 do Palmeiras disputa o Campeonato Brasileiro da categoria. Pelas quartas da competição, a equipe encara o Juventude, na quinta-feira (31), às 16h (de Brasília), na Arena Barueri, em jogo único.

Aos 14 minutos, Halerrandrio cobrou escanteio pela direita, Kaique Gabriel desviou de cabeça, e Heittor completou para o gol. Na marca dos 22, Arthur fez belo lançamento para Heittor, que invadiu a área pela direita e finalizou no canto para ampliar. Depois, aos 30, Kaique Gabriel fez jogada individual, tirou o goleiro e a bola ficou para Juan Francisco, que empurrou para a rede. Sete minutos depois, Sorriso recebeu de Juan Francisco, ajeitou para a esquerda e chutou firme para anotar um golaço. Aos 40, Sorriso fez lançamento longo para Halerrandrio, que bateu de primeira e fez o quinto. No lance seguinte, Halerrandrio deu passe de trivela para Sorriso, e o atacante tirou do goleiro para marcar.

Aos cinco do segundo tempo, Rodrigo recebeu pela direita e rolou para Juan Gabriel, que completou para fazer o sétimo. Na marca dos 18, Juan Francisco finalizou da entrada da área, e Juan Gabriel desviou dentro da área para o gol. Aos 35, Juan Francisco invadiu a área e deixou de calcanhar para Juan Gabriel, que bateu de primeira para marcar. Cinco minutos depois, Kauã Lira cobrou escanteio pela esquerda, e Pimenta subiu de cabeça para anotar o seu. No lance seguinte, Rodrigo ajeitou de cabeça para André Lucas, que finalizou cruzado para marcar mais um.

O Palmeiras entrou em campo com Kauan Lima; João Paulo, Pimenta, Diogo e Arthur (André Lucas); Fabio (Robson), Larson (Romildo) e Sorriso (Kauã Lira); Halerrandrio (Rodrigo), Kaique Gabriel (Juan Gabriel) e Heittor (Juan Francisco). O técnico é Lucas Andrade.

