Saúl realiza seu primeiro treino no Flamengo

Saúl Ñíguez se prepara para a sua estreia no Flamengo. O meio-campista espanhol realizou o seu primeiro treino no Ninho do Urubu neste sábado (26), enquanto o time se prepara para enfrentar o Atlético-MG, seu próximo adversário no Brasileirão. A partida acontecerá no domingo (27), fechando a 17ª rodada da Série A.

Saúl se identifica com o Rubro Negro

O meio-campista assinou um contrato de 3 anos e meio com o Flamengo. Ao se declarar sobre a escolha de fechar com o time carioca, Saúl afirmou que, mesmo diante de propostas financeiramente melhores vindas de clubes europeus, ele se identificou com o projeto e com o Flamengo propriamente dito.

“Me sinto identificado com o clube, com o que vi de fora e agora por dentro. Vim porque quero estar aqui. Essa decisão foi pensada com a minha família”, afirmou o espanhol.

Ele também expressou uma grande vontade de se adaptar ao estilo do futebol brasileiro o mais rápido possível. Em breve ele poderá provar dessa convicção, em sua estreia na defesa do Rubro-Negro no Brasileirão.

