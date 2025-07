Com um a menos, Santos arranca empate do Sport e deixa o Z4 do Brasileirão

Sport ficou à frente do placar, mas Santos reagiu e deixou tudo igual na Ilha do Retiro - (crédito: Foto: Paulo Paiva /Sport Recife)

Em um jogo agitado na Ilha do Retiro, o Sport tinha tudo para encerrar o jejum de quatro meses sem vencer na temporada, mas tudo foi para água abaixo no fim. Nesse sentido, os donos da casa, mesmo com um a mais, empataram com o Santos por 2 a 2. Derik Lacerda e Lucas Lima estufaram a rede para o Leão, enquanto Gabriel Bontempo e João Basso deixaram tudo igual.

Com o resultado, o Leão da Ilha agora soma 5 pontos, ainda na lanterna e sem vencer no Campeonato Brasileiro, enquanto o Peixe tem 15, em 16º, e deixou a zona de rebaixamento.

Na próxima rodada, o Leão da Ilha volta a atuar em seu estádio. O confronto será diante do Bahia, no sábado 2), às 16h (de Brasília), pela 18ª rodada. O Peixe, por sua vez, só volta a campo pelo Brasileirão na segunda-feira (4), às 20h (de Brasília), contra o Juventude, no Morumbis.

Primeiro tempo

Com apenas três minutos, Gabriel Brazão falhou na saída de jogo e deu um presente para o sistema ofensivo do Leão, sobretudo para Barletta. Assim, o camisa 30 teve liberdade para erguer a cabeça e bater cruzado para Derik Lacerda abrir o placar na Ilha do Retiro. Na sequência, a equipe paulista chegou bem, quando Igor Vinícius deixou Cariús para trás e cruzou, na medida, para Barreal, mas Gabriel ficou com a bola.

O Sport tentou se lançar ao ataque, mas desta vez o arqueiro santista se recuperou. Afinal, Barletta saiu na cara do gol, porém Brazão fechou o ângulo e fez uma grande defesa. Ainda na primeira etapa, Neymar tentava construir as jogadas para municiar os atacantes, mas a defesa rubro-negra conseguiu coibir as chegadas na área.

Na reta final dos primeiros quarenta e cinco minutos, Rincón chegou atrasado em um carrinho em Derik Lacerda e foi expulso. O árbitro Rafael Rodrigo Klein, do Rio Grande do Sul, analisou o lance no VAR, anulou o amarelo inicial e confirmou o vermelho.

Segundo tempo

Novamente aos três minutos, agora da etapa final, o Sport voltou a estufar a rede. Lucas Silva cruzou na área para Ignácio Ramírez completar. Contudo, a arbitragem assinalou posição irregular e anulou o tento. Depois de um ataque santista com Cabellero, os donos da casa voltaram a levar perigo, no contra-ataque, mas Barletta desperdiçou.

Em rápida jogada de ataque do Santos, Tiquinho Soares se antecipou e tirou a chance de Neymar estufar a rede. Em seguida, Barletta voltou a desperdiçar uma finalização e mandou por cima de Brazão, enquanto Rollheiser teve liberdade, cresceu no jogo, mas parou no arqueiro Gabriel.

Dessa forma, a lei do ex apareceu. O Sport, então, trabalhou bem a bola na frente da área, quando Matheusinho rolou para Lucas Lima, que brilhou no passado pelo Santos. O meio-campista bateu para o gol e um toque na defesa enganou Brazão. O Peixe, por sua vez, reagiu no fim, quando Gabriel Bontempo descontou ao tirar o arqueiro da jogada.

Por fim, mesmo com um a menos na Ilha do Retiro, o Santos arrancou o empate. A defesa não afastou uma bola alçada na área, enquanto João Basso aproveitou para estufar a rede e deixar tudo igual, tirando o time da zona de rebaixamento. No final, o Leão ainda tentou na base do abafa, mas deixou dois pontos pelo caminho.

SPORT RECIFE 2 x 2 SANTOS

Campeonato Brasileiro – 17ª rodada

Data e horário: 26/7/2025 (sábado), às 18h30 (de Brasília)

Local: Ilha do Retiro, Recife (PE)

Gols: Derick Lacerda 3’/1ºT (1-0); Lucas Lima 24’/2ºT (2-0); Gabriel Bontempo 33’/2ºT (2-1); João Basso 42’/2ºT (2-2)

SPORT: Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Igor Cariús; Rivera, Zé Lucas (Pedro Augusto – intervalo) e Lucas Lima (Hyoran 32’/2ºT); Barletta (Romarinho 17’/2ºT), Matheusinho e Derick Lacerda (Ignácio Ramírez – intervalo). Técnico: Daniel Paulista.

SANTOS: Gabriel Brazão; Igor Vinícius (Caballero – intervalo), João Basso, Luan Peres e Souza (Gabriel Bontempo – intervalo); Rincón, João Schmidt, Rollheiser e Neymar; Barreal e Deivid Washington (Tiquinho Soares – intervalo). Técnico: Cléber Xavier.

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Anne Kesy Gomes de Sá (AM)

VAR: Bráulio da Silva Machado (SC)

Cartões Amarelos: Lucas Lima, Hyoran e Zé Lucas (SPO); Barreal (SAN)

Cartões Vermelhos: Rincón (SAN), aos 45′ do primeiro tempo

