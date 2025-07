Mirassol e Vitória fazem bom jogo e empatam no Brasileirão

Mirassol e Vitória empataram neste sábado (26), em partida que abriu a 17ª rodada do Brasileirão, no Maião. Edson Carioca abriu o placar aos 6 minutos, enquanto Baralhas empatou pouco depois. Com o resultado, o time paulista está em sétimo, com 25 pontos, enquanto o Leão aparece em 15º, com 17.

A partida em ritmo alucinante, afinal, logo aos 15 segundos quase marcou um gol contra ao tentar afastar uma bola. No entanto, a trave o salvou. Cinco minutos depois, o time paulista respondeu quando Yago Felipe apareceu como elemento surpresa, invadiu a área e tocou na medida para Edson Carioca abrir o placar. Curiosamente, foi a primeira assistência dele pelo time.

O Vitória empatou aos 12, quando Raúl Cáceres cruzou , a zaga não conseguiu afastar, e sobrou para Osvaldo. Pouco depois, o Leão quase virou com Renato Kayser chutando na trave. O grande início da partida, entretanto, transformou-se lentamente em um grande marasmo. No entanto, Osvaldo, do Vitória, e Reinaldo, para o Mirassol, ainda tiveram boas chances antes do intervalo.

Tal qual foi no primeiro tempo, a etapa complementar começou a mil. Yago Felipe quase marcou para o Mirassol aos 4, enquanto o Leão respondeu com Osvaldo e Lucas Braga. O primeiro botou na trave, enquanto o ex-jogador do Santos viu Walter fazer grande defesa.

No entanto, o marasmo não apareceu no segundo tempo. Dessa forma, ambos tiveram boas oportunidades. Cristian e Edson Carioca tiveram boas chances para o Mirassol, enquanto Osvaldo e Claudinho protagonizaram as melhores tentativs do Leão.

MIRASSOL X VITÓRIA

Campeonato Brasileiro – 17ª rodada

Data: 26/07/2025

Local: Estádio Campos Maia/Maião, em Mirassol (SP)

Público: Não divulgado

Gols: Edson Carioca, aos 6’1ºT (1-0) e Baralhas, aos aos 12’1ºT (1-1)

MIRASSOL: Walter; Lucas Ramon, Gabriel Knesowitsch, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Yago Felipe (José Aldo, aos 24’2ºT) e Gabriel (Neto Moura, aos 35’2ºT); Negueba (Alesson, aos 24’2ºT), Chico da Costa (Cristian, aos 24’2ºT) e Edson Carioca Técnico: Rafael Guanaes

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Raul Cáceres, Lucas Halter, Zé Marcos e Maykon; Baralhas, Willian Oliveira (Pepê, aos 26’2ºT) e Ronald Lopes (Rubén Rodrigues, aos 41’2ºT) ; Lucas Braga (Claudinho, aos 26’2ºT), Renato Kayser (Ruben López, aos 32’2ºT) e Osvaldo (Felipe Gonçalves, aos 37’2ºT) Técnico: Fábio Carille

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

Auxiliares:Bruno Raphael Pires (GO) e Luiz Claudio Regazone (RJ)

VAR:Caio Max Augusto Vieira (GO)

Cartões amarelos: Carlos Eduardo e Reinaldo (MIR); Claudinho (VIT)

Cartões vermelhos: –

