Botafogo abre vantagem, mas Corinthians arranca o empate no fim

Neste sábado, 26/7, no Nilton Santos, Botafogo e Corinthians se enfrentaram pela 17ª rodada do Brasileirão. O Timão entrou com muitos reservas no primeiro tempo e , dessa forma, foi totalmente dominado. Não por acaso, o Fogão saiu na frente, com gol de Arthur Cabral. No entanto, com quatro titulares entrando no intervalo, os corinthianos equilibraram o jogo. Inclusive, foram até melhores em boa parte da etapa final. Assim, chegaram ao gol com Depay. No fim das contas, 1 a 1.

O empate não foi bom para os dois times. O Botafogo, com 26 pontos, corre risco de terminar a rodada fora da zona de Libertadores. O Corinthians, com 21 pontos, está no meio da tabela.

Botafogo se impõe no primeiro tempo

O Botafogo começou tentando impor seu toque de bola, com muito mais posse. Desse modo, circulava o jogo em busca de espaços para os arremates. Correa e Montoro buscavam o jogo, com Arthur Cabral mais centralizado na frente. O Corinthians – com um mistão, já que o rival resolveu poupar quase toda a defesa, além de alguns apoiadores e Depay, jogou fechado, buscando contra-ataques. Aos 18, a primeira boa chance do Botafogo, em chute de Newton. Hugo salvou.

Com o Corinthians na retranca e o Bota com 80% de posse, o gol era questão de tempo, tamanha a superioridade. E, aos 24, veio o gol. Ponte passou como quis por Aníferi pela direita e cruzou. Maná ficou vendo a bola e se esqueceu de Nathan Fernandes, que tocou para trás e Arthur Cabral cabeceou para marcar. Apesar de seguir melhor, o Botafogo quase viu o Corimthians marcar em lance fortuito criado por Angileri. O lateral-esquerdo cruzou e Bahia chutou. Mas em cima de Barboza.

Corinthians cresce na etapa final

xxxDorival entrou com quatro mudanças, sendo que as entradas de depau e Yuri Alberto fizeram o time meçhorar. Para se rer ideia, em dezminutos, dois lances de grande perigo, umdeles, Barboza salvando em cima da hora. O jog ficou bemmais equilibrado, já qie o Timão ao menos teve personalidade. E a Fiel certament elamentou quando o holwor John falou ao lançar uma bola e Depay pegou mal. E quando, aos 29, Yuri Alberto recvebeu pela direita e livre chutou deslocando John, mas para fora.

O esforço do Corinthians acabou premiado aos 39 minutos, quando Depay aproveitou boa jogada pela direita e, após bola espirrada, mandou para a rede. Fim de jogo e vaias da torcida do Botafogo, que mandou mal no segundo tempo.

BOTAFOGO 1X1 CORINTHIANS



Série A do Brasileiro – 17ª rodada

Data: 26/7/2025

Local: Nilton Santos, Rio (RJ)

Gols: Arthur Cabral, 24’/1ºT (1-0); Depay, 38’/2ºT (1-1)

BOTAFOGO: John; Ponte, Barboza, Kaio e Alex Telles; Allan, Newton e Montoro (Barrero, 42’/2ºT); Nathan (Santi Rodriguez, 18’/2ºT), Correa (Savarino, 18’/2ºT) e Arthur Cabral. Técnico: Davide Ancelotti

CORINTHIANS: Hugo Souza; Léo Maná (Matheuzinho, Intervalo), Tchoca, Cacá e Angileri; Raniele, Charles (Breno Bidon, Intervalo) Luiz Gustavo Bahia (Depay, Intervalo), Charles e Carrillo; Romero (Yuri Alberto, Intervalo) e Talles Magno (Bidu, 29’/2ºT). Técnico: Dorival Junior

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

Auxiliares: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

VAR: Wagner Reway (SC)

Cartões amarelos: Barboza, Ponte, Allan (BOT); Tchoca, Angileri, Dorival Jr (COR)

Cartões Vermelhos:

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.