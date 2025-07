Yuri Alberto diz que recebeu proposta, mas que preferiu ficar no Corinthians

O atacante Yuri Alberto revelou que recebeu uma proposta recentemente, mas que preferiu ficar no Corinthians por gratidão ao Timão e à torcida alvinegra. No entanto, o centroavante não especificou qual o clube o procurou nem quando.

“Tinha a possibilidade de sair, mas me arrepio só de falar. Conversei com meu pai e, depois de tudo o que passamos, era o mínimo a fazer pela torcida e pelos jogadores: estar aqui nesse momento. Quero me entregar ao máximo e ajudar a mudar o que está acontecendo com o clube. É um amor grande, um abraço de mãe. É gratificante e sou muito grato pelo apoio. Fico feliz. Juntos, vamos sair dessa.”, comentou Yuri Alberto em entrevista à “Amazon Prime” após o empate em 1 a 1 com o Botafogo, neste sábado (26).

Yuri Alberto, vale lembrar, teve uma semana para lá de especial. Primeiro, ele renovou o contrato com o Timão até julho de 2030. Além disso, comemorou a volta aos gramados após dois meses por conta de uma lesão na coluna. Ele entrou no segundo tempo do empate com o Botafogo.

Momento do Corinthians

O Corinthians está em oitavo lugar, com 21 pontos, cinco vitórias e seis empates. O Timão encerra o primeiro turno visitando o Fortaleza e recebendo o Juventude nos dias 3 e 11/8. Antes e depois do duelo contra os nordestinos, o time paulista encara o rival Palmeiras pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

“Temos que enaltecer a evolução que a gente teve no jogo. No segundo tempo, atacamos mais os espaços, criamos, tive duas chances. Estou com a confiança lá em cima e vou trabalhar para que o gol entre. Nossa força foi muito boa. Jogo fora de casa, saímos perdendo por 1 a 0 e conseguimos buscar o empate. Isso mostra que nossa força está muito viva. Falta pouco para virar a chave. As coisas começaram a acontecer para a gente, temos um clássico pela frente e vamos seguir avançando”, concluiu Yuri Alberto.

