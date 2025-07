Allan vê queda de rendimento do Botafogo contra o Corinthians

Após o empate do Botafogo com o Corinthians em 1 a 1 neste sábado (26), o volante Allan deixou a sua análise da partida. Aos seus olhos, o Glorioso começou com muita intensidade, indicando que venceria com facilidade. O Bota até abriu o placar com Arthur Cabral, mas permitiu a reação do do Timão, que empatou na reta final com Depay.

“Acho que fizemos um grandíssimo primeiro tempo, ritmo muito forte, é normal baixar no segundo tempo, mas acabamos nos perdendo um pouquinho, perdendo confiança, o ter a bola, dando ao confiança ao adversário. Em um lance bobo saiu o empate. É levantar a cabeça, tem jogo importante terça, esperamos com ajuda do nosso público conseguir a vitória”, comentou Allan, em entrevista à “Amazon Prime”.

O gol de Depay, inclusive, foi o primeiro sofrido pelo Botafogo sob o comando de Davide Ancelotti. Assim, por outro lado, o Glorioso segue invicto desde então, com duas vitórias e dois empates. Allan enaltece o início do trabalho de Davide Ancelotti.

“O professor acabou de chegar, tem muitos jogadores novos, difícil assimilar muito rápido a demanda. Os jogadores estão se encaixando, com continuidade, tempo ao tempo, o time vai se encaixar e, se Deus quiser, conseguir os resultados positivos”, concluiu Allan.

Com o empate, o Botafogo está em quinto lugar no Brasileirão, com 26 pontos, a sete do líder Cruzeiro. A Raposa, no entanto, tem uma partida a mais: 16 a 15. Aliás, os dois times se enfrentarão no próximo domingo (3), no Nilton Santos.

Antes, porém, o Glorioso se prepara para encarar o Bragantino nesta terça-feira (29), às 19h, em Bragança Paulista, mas pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.