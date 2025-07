Bontempo valoriza reação do Santos contra o Sport: ???Grande resultado diante da situação???

Gabriel Bontempo teve mais uma apresentação de destaque com gol e cresceu em disputa pela titularidade - (crédito: Foto: Raul Baretta / Santos FC)

O empate em 2 a 2 com o Sport representou um alívio para o Santos. Isso porque o ponto foi suficiente para a equipe deixar a zona de rebaixamento antes do fim da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um outro aspecto que foi visto como elogiável foi o poder de reação do Peixe.

Afinal, o time chegou a ficar com um jogador a menos após a expulsão de Rincón na reta final do primeiro tempo. Por sinal, o Alvinegro Praiano chegou a ficar com desvantagem de dois gols. Mesmo assim, não desistiu e conseguiu a recuperação.

O jovem meio-campista Gabriel Bontempo foi um dos destaques do Santos na partida. Até porque ele foi o autor do primeiro gol da equipe paulista. Assim, com outra performance positiva gradativamente poderá se credenciar como titular.

Ele abordou este cenário e considera o resultado favorável pelo contexto do confronto.

“Fico muito feliz por ter ajudado a minha equipe nessa recuperação, pelo gol. É óbvio que não foi o resultado que esperávamos. Nós viemos de derrotas consecutivas, então viemos buscar a vitória. Mas diante da situação do jogo, da circunstância de estarmos com um a menos e dois de desvantagem e irmos buscar, creio que foi um grande resultado. Na sequência, é trabalhar dobrado para sairmos dessa situação”, disse o volante.

Santos terá período sem jogos

O Peixe ainda precisa esperar o resultado do embate entre Internacional e Vasco, neste domingo (27), para confirmar se permanecerá ou não fora da zona de rebaixamento. Em seguida, o Alvinegro Praiano terá um período livre para treinos até o seu compromisso seguinte.

O Santos voltará a campo somente no dia 04 de agosto, quando enfrentará o Juventude pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro. A expectativa é de que o duelo seja um confronto direto na luta contra o Z4. O cenário de preocupação se explica porque a equipe paulista já não vence há três rodadas no torneio.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.