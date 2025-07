Dorival explica Corinthians misto contra o Botafogo: ‘Desgaste’

Corinthians fica no 1 a 1 com o Botafogo - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Após o empate do Corinthians com o Botafogo em 1 a 1 neste sábado (26), o técnico Dorival Júnior explicou o porquê do time misto no Rio de Janeiro. O treinador alegou que o elenco está desgastado e que precisa dosar forças para os próximos duelos, sobretudo, diante do Palmeiras, pelas oitavas da Copa do Brasil, nas duas próximas quartas (30/7 e 6/8).

“Nós jogamos há dois dias e meio uma partida bem pesada. Tenho jogadores que estão retornando ainda, não vivem as suas melhores condições, estão começando a adquirir condição. O elenco, a gente tem algumas necessidades importantes, e eu preciso fazer esse tipo de trabalho. Vocês se lembram da partida contra o Ceará, com viagem, desgaste, jogo corrido, dois dias e meio, e o clássico que tivemos logo após. Tivemos dificuldades. Temos que repensar o que estamos fazendo a cada rodada, não há outro caminho. Temos que viver dessa maneira. Outras equipes estão vivendo momentos diferentes com elencos diferentes. Cada um trabalha com o que tem”, comentou Dorival Júnior.

Yuri Alberto, o retorno

O técnico comentou ainda sobre o retorno e a importância do atacante Yuri Alberto. Este, vale lembrar, teve uma semana especial. Primeiro, renovou o contrato com o Timão e, assim, agora tem vínculo válido até junho de 2030. Além disso, o camisa 9 voltou de lesão após dois meses e entrou no segundo tempo do duelo contra o Botafogo.

“O Yuri tem uma característica única no elenco, ataca espaços, dá profundidade. Ele tem o ímpeto do gol, isso é algo muito importante. Ficamos dois meses sem ele e tivemos muitas dificuldades por tudo o que ele representa para nós. Ele estava há dois meses parado. Dificilmente, ele suportaria 90 minutos. Talvez, esse esgotamento que ele alcançasse se jogasse 60 ou 70 minutos, faria falta no jogo de quarta. A previsão era não iniciar com o Yuri. O que imaginamos? No segundo tempo, com o Botafogo sentindo um pouco mais, a entrada dele talvez igualasse a situação dele de ter ficado muito tempo afastado. A presença dele, a postura e a agressividade nos ajudou muito e fez com que a equipe melhorasse consideravelmente em todos os quesitos”, concluiu.

