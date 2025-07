Flamengo anuncia contratação de Emerson Royal

O Flamengo anunciou oficialmente na noite deste sábado (27/7) a contratação do jogador Emerson Royal. O lateral, que defendia o Milan, na Itália, assinou vínculo com o Rubro-Negro até o fim de 2028. A negociação envolve o pagamento de 9 milhões de euros (R$ 58 milhões) ao clube italiano por parte dos direitos econômicos do atleta.

Royal, inclusive, já está no Rio de Janeiro. Ele fez os exames médicos necessários para a contratação e deve ser apresentado aos torcedores rubro-negros no Maracanã, neste domingo, antes do jogo contra o Atlético. Além de Royal, o Flamengo também contratou o meia espanhol Saúl, que chegou na sexta-feira e já treina com os companheiros de time.

Assim, nos próximos dias, ainda devem chegar novos reforços para a temporada: o meia colombiano Carrascal, do Dínamo de Moscou, da Rússia, e o atacante paulista Samuel Lino, do Atlético de Madrid, da Espanha.

Emerson Royal passou por três clubes europeus

Paulista, nascido em 14/1/1999, Emerson é cria do São Paulo, onde começou a jogar na equipe sub-17. Depois, passou por Ponte Preta e Atlético Mineiro, onde se destacou. Dessa forma, atraiu a atenção do futebol europeu. Ele foi para o Barcelona em 2019 e ainda tem no currículo passagens pelo Betis, também na Espanha; Tottenham, na Inglaterra; e Milan, na Itália.

Antes de seguir para o Milan, ele atraiu os holofotes no Tottenham, onde fez 101 jogos, com quatro gols e duas assistências. Na última temporada, disputou 26 partidas pelo Milan, sendo 22 delas como titular.

Além disso, Emerson Royal também defendeu a Seleção Brasileira sob o comando de Tite, em 2019.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.