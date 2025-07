Luciano vira protagonista com Crespo no São Paulo e fica perto dos 100 gols

A volta do técnico Hernán Crespo ao São Paulo foi primordial para o atacante Luciano. Afinal, o atacante assumiu o protagonismo da equipe num momento em que a equipe sofre com a ausência de outros jogadores importantes do elenco. São os casos de Lucas e Oscar. Assim, com a melhora de rendimento, o camisa 10 se aproxima dos 100 gols pelo Tricolor Paulista.

No atual cenário, após a vitória sobre o Juventude, Luciano alcançou os 97 gols em 295 partidas. Desse modo, entrou na lista dos 20 maiores artilheiros da história do São Paulo. Ele ingressou no seleto grupo ao superar feito de Babá. E passa a almejar o centésimo gol, igualando a marca de Renato “Pé Murcho”.

Tal proeza será representativa para Luciano, que deu início à sua passagem pelo Tricolor Paulista em 2020 com certa desconfiança. Apesar disso, posteriormente ele ganhou prestígio com dirigentes e comissões técnicas do clube, além da torcida com algumas performances decisivas.

O destaque do camisa 10 no começo da segunda passagem do treinador Hernán Crespo é evidente. Afinal, nos quatro jogos em seu retorno, o São Paulo marcou cinco gols e o atacante participou de todos. No caso, ele contribuiu com dois gols e duas assistências.

São Paulo respira no Brasileirão com Crespo

O próximo jogo do Tricolor Paulista em que Luciano tentará manter a fase participativa será contra o Fluminense, neste domingo (27), às 16h, no Morumbis, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A chegada de Crespo, aliás, também ajudou o São Paulo a reagir no Campeonato Brasileiro. Assim, criou uma vantagem de cinco pontos para a zona de rebaixamento. Atualmente são cinco pontos para o Santos, o 17º colocado. Inclusive, o Tricolor Paulista conseguiu emplacar uma sequência de três jogos sem perder no Brasileirão.

Veja a lista de maiores artilheiros

1º – Serginho Chulapa (1973) – 242 gols em 399 jogos

2º – Gino Orlando (1953) – 233 gols em 453 partidas

3º – Luís Fabiano (2001) – 212 gols em 352 jogos

4º – Teixeirinha (1939) – 189 gols em 525 partidas

5º – França (1996) – 182 gols em 327 jogos

6º – Luizinho (1930) – 176 gols em 265 partidas

7º – Müller (1984) – 160 gols em 387 jogos

8º – Leônidas (1942) – 143 gols em 211 partidas

9º – Maurinho (1952) – 136 gols em 347 jogos

10º – Rogério Ceni (1993) – 131 gols em 1237 partidas

11º – Raí (1987) – 128 gols em 395 jogos

12º – Prado (1961) – 121 gols em 244 partidas

13º – Pedro Rocha (1970) – 119 gols em 392 jogos

14º – Careca (1983) – 115 gols em 191 partidas

15º – Dino Sani (1954) – 113 gols em 324 jogos

16º – Remo (1940) – 106 gols em 348 partidas

17º – Canhoteiro (1954) – 105 gols em 413 jogos

18º – Friedenreich (1930) – 102 gols em 124 partidas

19º – Renato (1980) – 100 gols em 299 jogos

20º – Luciano (2020) – 97 gols em 295 partidas

