Evangelista destaca força do elenco do Palmeiras e intenso calendário: ‘Tentamos mesclar’

Lucas Evangelista ressalta importância de mais uma vitória do Palmeiras no Brasileirão

Desde que voltou dos Estados Unidos, onde disputou o Mundial de Clubes, o Palmeiras segue sua escalada na classificação do Campeonato Brasileiro e se aproximou do líder Cruzeiro. Assim, a equipe paulista bateu o Grêmio por 1 a 0, no Allianz Parque, com gol de Facundo Torres. Na saída de campo, Lucas Evangelista ressaltou a força do elenco e a importância de mais um triunfo, sobretudo como mandante.

No retorno do calendário do futebol brasileiro, grande parte das equipes terá um jogo atrás do outro, alguns em competições simultâneas. Diante disso, o meio-campista também citou que a sequência é cansativa, o que evidencia a necessidade de alterações nas escalações em vários jogos.

“Um resultado muito importante para dar sequência nas vitórias, principalmente dentro de casa. A sequência de jogos é cansativa, a gente tenta mesclar. O elenco é forte, vamos pensar na próxima partida”, disse.

Com o resultado, o Alviverde soma 32 pontos, em terceiro, com dois a menos que o Cruzeiro e um do que o Flamengo. Além disso, a equipe tem um jogo a menos que a Raposa e o mesmo número de partidas que o Rubro-Negro, que também esteve no torneio da Fifa.

Por fim, o próximo compromisso do Palmeiras é pela Copa do Brasil, na quarta-feira (30), às 21h30 (de Brasília), contra o Corinthians, na Neo Química Arena. Em seguida, visita o Vitória, no Barradão, domingo (3), às 20h30 (de Brasília), pela 18ª rodada do Brasileirão.

