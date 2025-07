Napoli desiste de reforma do estádio Diego Maradona

Em comunicado oficial, o Napoli anunciou que não pretende seguir com as reformas prometidas no estádio Diego Maradona. Afinal, após dois anos de estudos, os técnicos contratados pelo clube não encontraram nenhuma condição de viabilidade para justificar novos investimentos no Maradona. Assim, a UEFA, a Federação Italiana e a Câmara se reuniram e concluíram que o lendário estádio não é viável para sediar a Euro 2032. Diante disso, em vez de investir na renovação do estádio antigo, as autoridades decidiram construir um novo.

“Mesmo as intervenções sugeridas pela Prefeitura, consideradas insatisfatórias do ponto de vista da sustentabilidade econômico-financeira, não permitiriam a adequação do estádio aos padrões exigidos para uma arena moderna”, anunciou o clube.

Ainda segundo o comunicado, o Napoli providenciou a busca por locações para a nova construção.

“O clube identificou uma área degradada da cidade, onde a construção de um novo estádio contribuiria de forma significativa — e sem custos para a coletividade — com o plano de revitalização urbana da cidade”, postou o clube.

Sobre o Estádio Diego Maradona

Originalmente conhecido como Stadio San Paolo, a inauguração do estádio aconteceu em dezembro de 1959. Em 2020, a prefeitura de Nápoles decidiu renomeá-lo para Estádio Diego Armando Maradona. Uma homenagem ao lendário jogador argentino, considerado um dos maiores jogadores da história do futebol. Maradona faleceu naquele mesmo ano, aos 60 anos de idade.

Ao longo dos anos, o estádio foi palco de muitos jogos e campeonatos. Inclusive, sediou a Copa do Mundo de 1990 e a Eurocopa de 2008. Dessa forma, existe uma expectativa de que a decisão de descontinuar suas reformas gere certa resistência.

