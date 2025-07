Abel Ferreira diz que vitória do Palmeiras foi justa e detona gramado do Allianz: ‘Está ruim’

Abel Ferreira está incomodado com o estado do gramado do Allianz Parque - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Após o triunfo do Palmeiras por 1 a 0 sobre o Grêmio, pelo Brasileirão, o técnico Abel Ferreira criticou o estado do gramado do Allianz Parque. O clube e a WTorre, empresa responsável pela administração do estádio, já preparam a troca do campo sintético no mesmo formato, de grama artificial, para a próxima temporada.

“Eu sou muito sincero. Está ruim o gramado. Com a quantidade de espetáculos que tem, como que vai trocar? Só se for no final do ano. É o que é”, frisou.

Além disso, durante a coletiva, o comandante português fez uma análise da postura do Alviverde, que abriu o placar logo com dois minutos do primeiro, com gol de Facundo Torres.

“De modo geral, entramos muito bem, depois acaba por ser normal, a energia vai se perdendo, as decisões vão sendo não tão boas. Na segunda parte, acho que ficou bem evidente erros de passe, difícil dominar a bola, parece que está sempre a quicar no chão. Vitória justa e seguimos na competição”, analisou.

“Acho que entramos muito forte. Depois do gol, conseguimos fazer a posse de bola, mas sem ser agressivo, sem continuar a atacar. Gosto da posse com intencionalidade. A partir dos 25 minutos da segunda parte fomos passivos. Não é esse meu estilo de jogo “, salientou.

Olho na agenda

Com o resultado, o Alviverde soma 32 pontos, em terceiro, com dois a menos que o Cruzeiro e um do que o Flamengo. Além disso, a equipe tem um jogo a menos que a Raposa e o mesmo número de partidas que o Rubro-Negro, que também esteve no torneio da Fifa.

Por fim, o próximo compromisso do Palmeiras é pela Copa do Brasil, na quarta-feira (30), às 21h30 (de Brasília), contra o Corinthians, na Neo Química Arena. Em seguida, visita o Vitória, no Barradão, domingo (3), às 20h30 (de Brasília), pela 18ª rodada do Brasileirão.

