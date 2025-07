CRB vence Novorizontino de goleada e encerra maré de insucessos

Neste sábado, 26/7, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, o CRB goleou o Novorizontino por 4 a 0. O jogo foi 19ªrodada da Série B. Os alagoanos, no primeiro tempo, com gol de Douglas Baggio. E construíram a goleada com Gegê, novamente Baggio e Mikael. Esta foi a primeira vitóiria dos alagoanos em sete rodadas na competição.

Com este resultado o CRB a vai para 25 pontos, saltando para o nono lugar na tabela de classificação. Já o Novorizontino perdeu a chance de subir na tabela, mantendo seus 34 pontos e estacionando no terceiro lugar.

CRB abre vantagem no primeiro tempo

O primeiro tempo foi equilibrado. Muitas faltas foram cometidas, com direito a dois cartões amarelos, um para o Fábio Matheus do Novorizontino e outro para o Danielzinho do CRB. Aos 37 o CRB marcou com Douglas Baggio aos 37.

Alagoanos goleiam no segundo tempo

O segundo tempo já começou com o Novorizontino tentando se recuperar, substituindo Airton Moisés por Pablo Dyego. Mas mesmo assim, o Galo alagoano garantiu a sua vantagem logo no começo, com dois gols seguidos. Um do Gegê aos 7, e outro novamente de Douglas Baggio aos 9.

O Novorizontino tentou melhorar substituindo Rafael Donato por Bruno José e Matheus Frizzo por Caio Dantas. Tomando uma postura mais agressiva, quase emplacou o seu primeiro gol aos 20, mas Léo Tocantins perdeu a oportunidade. Por outro lado, Mikael logo em seguida fez o quarto gol do CRB.

Série B do Brasileiro – 19ª rodada

Data: 26/7/2025

Local: Rei Pelé, Maceió (AL)

Gols: Douglas Baggio, 37’/1ºT (1-0). Gegê, 7’/2ºT (2-0); Douglas Baggio, 9’/2ºT (3-0); Mikael, 20’/2ºT (4-0).

CRB: Matheus Albino; Matheus Ribeiro (Hayner, 32’/2ºT), Henri, Fábio Alemão e Léo Campos; Higo Meritão, Danielzinho (Giovanni, 33’/2ºT) e Gegê (Crystopher, 24’/2ºT); Thiaguinho, Douglas Baggio (Dadá Belmonte, 33’/2ºT) e Mikael (William Pottker, 24’/2ºT). Cabral. Técnico: Eduardo Barroca

NOVORIZONTINO: Airton; Dantas, Rafael Donato (Bruno José, 13’/2ºT) e Patrick; Raí Ramos, Fábio Matheus (Jean Irmer, 24’/2ºT), Marlon (Luís Oyama, 38’/1ºT) e Matheus Frizzo (Caio Dantas, 13’/2ºT); Airton Moisés (Pablo Dyego, 0’/2ºT), Robson e Léo Tocantins. Técnico: Umberto Louzer

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

Auxiliares: Leone Carvalho Rocha (GO) e Hugo Savio Xavier Correa (GO)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

Cartões amarelos: Danielzinho, Lucas Kallyel (CRB); Fábio Matheus, Bruno José, Raí Ramos (Novorizontino)

Cartões Vermelhos:

Jogos da 19ªrodada da Série B

Sábado (26/7)

Operário 0x0 Ferroviária

CRB 4×0 Novorizontino

Domingo (27/7)

Curitiba x Amazonas – 16h

Volta Redonda x Vila Nova – 16h

América-MG x Atlhetico-PR – 18H30

Atlético-GO x Chapecoense – 19h

Segunda (28/07)

Avaí x Botafogo-SP – 19h

Paysandu x Athetic – 21h30

Terça (29/07)

Criciúma x Cuiabá – 20h30

Goiás x Remo – 21h35

