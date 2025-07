Mano Menezes lamenta revés do Grêmio, mas ressalta: ‘Merecíamos ter empatado’

Apesar do revés por 1 a 0 para o Palmeiras, Mano Menezes acredita que o Grêmio merecia ter saído do Allianz Parque com um resultado melhor pelo que apresentou nos 90 minutos. Nesse sentido, para o comandante tricolor, faltou a equipe ter mais efetividade para concluir de maneira mais adequada as chances de gol que teve.

“Acho que foi um jogo parelho em termos de proposta de jogo, de condução. Nosso início foi muito ruim. Mas foram 10 minutos, 15 minutos no máximo, depois conseguimos encaixar, melhoramos já no primeiro tempo. Como eu vi, merecíamos ter empatado o jogo”, analisou. “Foi um jogo de poucas oportunidades, as duas equipes criaram pouco. A gente, apesar de ter uma condição de roubada de bola boa, não conseguiu dar na última parte do campo um pouco mais de jogo, de capacidade de conclusão que precisava para empatar o jogo”, completou.

Além disso, o treinador acredita que possa ter esperança de uma melhora na sequência da temporada. Ele entende que o time fez uma boa partida, equilibrada diante do Palmeiras e que tende a subir de produção.

“Embora a derrota seja sempre ruim, acho que enxergamos algumas perspectivas do que estamos pensando para fazer para a equipe. Jogadores se doaram, se entregaram muito. Ainda está faltando um pouco, mas penso que, desde o retorno, foi o melhor jogo que a gente fez. A perspectiva é seguir melhorando. O que levamos daqui é algo esperançoso, eu diria, para fazer melhor logo ali na frente “, concluiu.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.