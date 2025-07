Renato tem indefinições para solucionar no time titular do Fluminense

Fluminense liga sinal de alerta com sequência negativa no Brasileirão - (crédito: Foto: Marina Garcia / Fluminense FC)

O técnico Renato Gaúcho analisa os cenários disponíveis no elenco do Fluminense para definir o time titular que enfrentará o São Paulo, neste domingo (27). O comandante pode dar sequência ao revezamento na equipe e, por isso, tem algumas disputas em aberto como na lateral direita entre Guga e Samuel Xavier. As composições do meio de campo e ataque também são incógnitas.

Pelo lado direito de defesa, o treinador estabeleceu uma concorrência sadia. Samuel Xavier esteve entre os 11 iniciais no último compromisso da equipe, a derrota para o Palmeiras, mas não é o dono da posição.

No setor criativo, aliás, há indícios que o técnico manterá o esquema no setor criativo com três volantes. A principal indefinição é quem serão as três peças escolhidas entre os 11 iniciais. Afinal, são quatro jogadores na briga por três vagas: Bernal, Hércules, Martinelli e Nonato.

O comandante também fez experiências no ataque. Ele testou um esquema com dois atacantes com John Kennedy entre os titulares. Contudo, também utilizou uma formação com três jogadores no setor ofensivo. Uma das poucas certezas é que Renato precisará promover pelo menos uma mudança na zaga com o desfalque de Ignácio, que sofreu uma lesão no joelho direito. Assim, a expectativa é de que Thiago Silva volte aos 11 iniciais para substitui-lo. O camisa 3 foi preservado na primeira etapa do revés para o Alviverde.

Com isso, no atual cenário, o provável time titular é: Fábio; Samuel Xavier (Guga), Thiago Silva, Freytes e Renê; Bernal, Martinelli e Nonato (Hércules); Soteldo, Serna (John Kennedy) e Cano.

Fluminense se concentra em recuperação

A prioridade do Tricolor Carioca é engatar uma rápida reação no Campeonato Brasileiro. Isso porque a equipe ainda não venceu na retomada da temporada, depois da disputa do Mundial de Clubes. Com as três derrotas para Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras, o Fluminense foi para nono lugar no Brasileirão.

Além disso, a intenção é evitar uma queda de confiança, já que na próxima semana inicia a disputa das oitavas de final da Copa do Brasil. O Tricolor Carioca enfrenta o São Paulo pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo, às 16h, no Morumbis.

