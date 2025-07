Richard cita preferência em atuar como primeiro volante no Internacional

O Internacional apresentou o meio-campista Richard, seu segundo reforço nesta janela do meio do ano, na sala de imprensa do Beira-Rio, neste sábado (26). Prontamente, o novo camisa 36 do Colorado ressaltou que sua preferência é atuar na função de primeiro volante, já que considera ter um perfil mais defensivo.

“Sou um primeiro volante. Já fiz a função de segundo volante e jogo onde o Roger quiser, mas a posição em que mais me sinto confortável é como primeiro, como um cabeça de área. Sou marcador, procuro não errar passe e gosto também de chegar à frente”, detalhou o atleta.

Estreia pelo Internacional

Apesar de falar pela primeira vez como jogador do Inter nas vésperas do duelo com o Vasco, ele não estará apto para entrar em campo, neste domingo (27). Isso porque ele estava em um período de descanso após o fim do Campeonato Turco. Ou seja, ele necessita de um prazo para se recondicionar fisicamente depois de deixar o Alanyaspor.

“Não estava totalmente parado porque vinha treinando por conta própria com um preparador. Mas é diferente de treinar no clube. Faz uma semana que estou treinando aqui no clube, fazendo a parte física e de academia, que vão me agregar. Agora é mais começar a entrar nas partidas e ganhar ritmo. Acredito que não vou ainda (para o jogo) amanhã (domingo, 27), mas não irá demorar muito”, explicou o volante.

Richard também deu relatos do contato com o técnico Roger Machado, além da discussão de temas como metodologia de trabalho.

“Ele me deu um feedback sobre a forma como trabalha, conversamos sobre o posicionamento de campo. Foi uma conversa muito boa, que me deu confiança. Agora é transmitir isso tudo dentro de campo”, concluiu o jogador.

Além disso, o volante indicou que também reencontrará atigos companheiros no Internacional como Bruno Gomes, Vitinho e Wesley. Ele também admitiu que teve uma conversa prévia com os amigos e recebeu recomendações positivas sobre o elenco.

